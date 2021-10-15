Найтепліше буде на Півдні та Сході. Зокрема, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях обіцяють до +16 градусів.
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Окрім того, стовпчики термометра піднімуться до +15 на Закарпатті.
Тим часом найпрохолодніше буде на Півночі. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині прогнозують +11...+13 областей. Також осінній холод завітає до Одеси. Там обіцяють лише +10… + 12 градусів.
Жителям Заходу також доведеться змиритися з холодом. Температура повітря там прогріється тільки до +11...+13 градусів.
У Києві буде тепло. Синоптики прогнозують, що у столиці термометри покажуть +12...++14 градусів.
Погода у містах України 16 жовтня
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15.
Київ – +12...+14