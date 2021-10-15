Найтепліше буде на Півдні та Сході. Зокрема, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях обіцяють до +16 градусів.

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Окрім того, стовпчики термометра піднімуться до +15 на Закарпатті.

Тим часом найпрохолодніше буде на Півночі. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині прогнозують +11...+13 областей. Також осінній холод завітає до Одеси. Там обіцяють лише +10… + 12 градусів.

Жителям Заходу також доведеться змиритися з холодом. Температура повітря там прогріється тільки до +11...+13 градусів.

У Києві буде тепло. Синоптики прогнозують, що у столиці термометри покажуть +12...++14 градусів.

Погода у містах України 16 жовтня

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15.

Київ – +12...+14



Погода в Україні 16 жовтня / Фото Укргідрометцентру