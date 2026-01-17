Морозы до -23 не отступают: где на выходных выпадет снег, а кому ждать метелей и изморози

Погода в Украине в течение выходных будет оставаться холодной и морозной. Кое-где столбики термометров снизятся до 23 градусов мороза, в некоторых областях, возможно, выпадет снег.

Также предупреждают о гололеде и изморози. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на выходных?

Суббота, 17 января

В западных областях ожидается гололедица и снежный накат, местами будут туман и изморозь. Температура ночью будет -13...-18 градусов, днем составит -6...-11 градусов, на Полесье местами -19...-22 градуса.

На Закарпатье будет около 0. В северных областях на дорогах будет гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -15...-20 градусов, в дневное время будет -6...-11 градусов.

В центральных областях будет облачно, и также гололедица. В течение ночи температура воздуха составит в диапазоне -13...-18 градусов, в течение дня она будет в пределах -5...-10 градусов.

В южных областях тоже на дорогах будет гололедица. В то же время в Крыму и Приазовье ожидаются снег и слабая метель. Температура ночью будет -9...-14 градусов, а днем – -3...-8 градусов.

В восточных областях также на дорогах будет возникать гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит в пределах -13...-18 градусов, днем в этой части ожидается -7...-12 градусов.

Воскресенье, 18 января

В западных регионах будет гололедица и снежный накат, возможны туман и изморозь. Температура ночью будет -15...-23 градусов, днем – -7...-12 градусов. на Закарпатье ожидается 0...-5 градусов.

В северных регионах сохранится гололедица, местами будут туман и изморозь. Температура воздуха ночью составит -16...-21 градусов, а днем будет колебаться в пределах -7...-12 градусов.

В центральных областях также ожидается гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит в пределах -12...-17 градусов, в дневное время синоптик прогнозирует -4...-9 градусов.

В южных регионах тоже будет гололедица. В Крыму, Приазовье и местами на юге Одесской области будет снег и слабая метель. Там также возможны шквалы, скоростью от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться в диапазоне -7...-14 градусов в ночное время, в течение дня, согласно прогнозу, столбики термометров будут показывать в пределах -2...-7 градусов.

В восточных областях предполагаются только гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью будет -13...-18 градусов, в дневное время она, как ожидается, составит -6...-11 градусов.

Что ждать от погоды?