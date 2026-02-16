Местами снова ударят сильные морозы и пойдет снег: погода на 17 февраля

Вторник, 17 февраля, в Украине местами будет морозным и снежным. На небе в этот день будет облачно с прояснениями.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 17 февраля?

Синоптики прогнозируют ночью 17 февраля в Крыму, а днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь.

Местами будет гололед.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер в этот день будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица,

– предупреждают синоптики.

Ночная температура будет -6 – -11, дневная 0 – -5.

Холоднее всего будет в северных областях, где ночью прогнозируют -14 – -19, а днем -5 – -10.

Несколько теплее, чем на остальной территории, будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны: там ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6, а днем – 0 – -3.

Самым теплым вторник будет в Крыму – до +7.

Погода в областных центрах

Киев -9...-7

Ужгород +1...+3

Львов -3...-1

Ивано-Франковск -3...-1

Тернополь -3...-1

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -5...-3

Луцк -3...-1

Ровно -5...-3

Житомир -8...-6

Винница -5...-3

Одесса +1...+3

Николаев +1...+3

Херсон +1...+3

Симферополь +4...+6

Кропивницкий -3...-1

Черкассы -5...-3

Чернигов -10...-8

Сумы -8...-6

Полтава -3...-1

Днепр +1...+3

Запорожье +1....+3

Донецк 0...-2

Луганск -4...-2

Харьков -3...-1

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Укргидрометцентр

