Местами снова ударят сильные морозы и пойдет снег: погода на 17 февраля
Вторник, 17 февраля, в Украине местами будет морозным и снежным. На небе в этот день будет облачно с прояснениями.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
Смотрите также Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления
Какой будет погода 17 февраля?
Синоптики прогнозируют ночью 17 февраля в Крыму, а днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь.
Местами будет гололед.
На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.
Ветер в этот день будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.
На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица,
– предупреждают синоптики.
Ночная температура будет -6 – -11, дневная 0 – -5.
Холоднее всего будет в северных областях, где ночью прогнозируют -14 – -19, а днем -5 – -10.
Несколько теплее, чем на остальной территории, будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны: там ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6, а днем – 0 – -3.
Самым теплым вторник будет в Крыму – до +7.
Погода в областных центрах
Киев -9...-7
Ужгород +1...+3
Львов -3...-1
Ивано-Франковск -3...-1
Тернополь -3...-1
Черновцы -3...-1
Хмельницкий -5...-3
Луцк -3...-1
Ровно -5...-3
Житомир -8...-6
Винница -5...-3
Одесса +1...+3
Николаев +1...+3
Херсон +1...+3
Симферополь +4...+6
Кропивницкий -3...-1
Черкассы -5...-3
Чернигов -10...-8
Сумы -8...-6
Полтава -3...-1
Днепр +1...+3
Запорожье +1....+3
Донецк 0...-2
Луганск -4...-2
Харьков -3...-1
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Укргидрометцентр
Погода в Украине: последние новости
Как предупреждали синоптики, 16 февраля в Украине началось снижение температуры до -18 градусов.
Морозы будут непродолжительными – с 18 февраля температура снова пойдет вверх. Прогнозируют нулевые показатели или и плюсовые.
В целом в течение февраля погода будет меняться уже к более весенней.