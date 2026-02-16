Укр Рус
24 Канал Новости Украины Местами снова ударят сильные морозы и пойдет снег: погода на 17 февраля
16 февраля, 17:03
3

Местами снова ударят сильные морозы и пойдет снег: погода на 17 февраля

София Рожик

Вторник, 17 февраля, в Украине местами будет морозным и снежным. На небе в этот день будет облачно с прояснениями.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Смотрите также Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления

Какой будет погода 17 февраля?

Синоптики прогнозируют ночью 17 февраля в Крыму, а днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь.

Местами будет гололед.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер в этот день будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица,
– предупреждают синоптики.

Ночная температура будет -6 – -11, дневная 0 – -5.

Холоднее всего будет в северных областях, где ночью прогнозируют -14 – -19, а днем -5 – -10.

Несколько теплее, чем на остальной территории, будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны: там ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6, а днем – 0 – -3.

Самым теплым вторник будет в Крыму – до +7.

Погода в областных центрах

  • Киев -9...-7

  • Ужгород +1...+3

  • Львов -3...-1

  • Ивано-Франковск -3...-1

  • Тернополь -3...-1

  • Черновцы -3...-1

  • Хмельницкий -5...-3

  • Луцк -3...-1

  • Ровно -5...-3

  • Житомир -8...-6

  • Винница -5...-3

  • Одесса +1...+3

  • Николаев +1...+3

  • Херсон +1...+3

  • Симферополь +4...+6

  • Кропивницкий -3...-1

  • Черкассы -5...-3

  • Чернигов -10...-8

  • Сумы -8...-6

  • Полтава -3...-1

  • Днепр +1...+3

  • Запорожье +1....+3

  • Донецк 0...-2

  • Луганск -4...-2

  • Харьков -3...-1

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Укргидрометцентр

Погода в Украине: последние новости

  • Как предупреждали синоптики, 16 февраля в Украине началось снижение температуры до -18 градусов.

  • Морозы будут непродолжительными – с 18 февраля температура снова пойдет вверх. Прогнозируют нулевые показатели или и плюсовые.

  • В целом в течение февраля погода будет меняться уже к более весенней.