Про це пише Укргідрометцентр.

Дивіться також Україну накрила потужна негода: в яких областях снігопади, а де масові підтоплення

Якою буде погода 17 лютого?

Синоптики прогнозують вночі 17 лютого в Криму, а вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ.

Місцями буде ожеледь.

На решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер цього дня буде переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.

На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця,
– попереджають синоптики.

Нічна температура буде -6 – -11, денна 0 – -5.

Найхолодніше буде у північних областях, де вночі прогнозують -14 – -19, а вдень -5 – -10.

Дещо тепліше, ніж на решті території, буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни: там вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6, а вдень – 0 – -3.

Найтеплішим вівторок буде у Криму – до +7.

Погода в обласних центрах

  • Київ -9...-7

  • Ужгород +1…+3

  • Львів -3...-1

  • Івано-Франківськ -3...-1

  • Тернопіль -3...-1

  • Чернівці -3...-1

  • Хмельницький -5...-3

  • Луцьк -3...-1

  • Рівне -5...-3

  • Житомир -8...-6

  • Вінниця -5...-3

  • Одеса +1…+3

  • Миколаїв +1…+3

  • Херсон +1…+3

  • Сімферополь +4...+6

  • Кропивницький -3...-1

  • Черкаси -5...-3

  • Чернігів -10...-8

  • Суми -8…-6

  • Полтава -3...-1

  • Дніпро +1…+3

  • Запоріжжя +1…+3

  • Донецьк 0…-2

  • Луганськ -4…-2

  • Харків -3…-1

Погода 17 лютого

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини

  • Як попереджали синоптики, 16 лютого в Україні почалося зниження температури до -18 градусів.

  • Морози будуть нетривалими – з 18 лютого температура знову піде вгору. Прогнозують нульові показники або й плюсові.

  • Загалом протягом лютого погода буде змінюватися уже до більш весняної.