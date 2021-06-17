Прогноз погоды на 18 июня: на Западе будет греть палящее солнце, на Востоке – дальше дожди

Погода в Украине в пятницу 18 июня будет жаркой. Правда, на Востоке и Юге и в дальнейшем будут держаться дожди. Возможны даже сильные грозы и град.

В целом температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве регионов столбики термометров будут достигать + 26...+28 градусов.

Кстати Придет жара и грозы: какой будет погода в Одессе в ближайшую неделю

Прогноз синоптиков

Самую теплую погоду обещают на Западе. Например, в Волынской и Ровненской области прогнозируют до +27...+29 градусов. Такая же температура охватит и часть Центра и Севера Украины.

Однако о несколько худшей ситуации предупреждают на Востоке и Юге. Синоптик Наталья Диденко отметила, что могут быть грозы, мгновенные сильные ливни, шквал и град.

Южный циклон снова будет поливать периодическими дождями нашу южную часть, центральные области и Восток,

– написала Диденко.

Где возможны ливни

Харьковская область,

Донецкая,

Луганская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Одесская,

Крым.

Северо-восточный ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в Киеве

В столице тоже будет жарко. Обещают +26...+28 градусов. Дождей не ожидают. Однако, по словам Диденко, небольшие осадки все-таки могут задеть несколько районов.

Погода в городах Украины 18 июня:

Синоптик подчеркнула, что жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении. Поэтому следующая неделя будет "горячей" – от +30 градусов.

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +24...+26

Николаев – +24...+26

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29



Погода на 18 июня / Карта Укргидрометцентра