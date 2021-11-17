Мороз, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 18 ноября

Погода в Украине 18 ноября будет прохладной, а ночью морозной. Днем столбики термометра не поднимутся выше + 8 градусов.

В части украинских областей возможны осадки. В северных регионах даже возможен снег.

Интересно Мороз и дождь со снегом: какой будет погода в Киеве 17 – 21 ноября

Погода в регионах

Большинство западных областей, кроме Волынской и Ровенской могут накрыть дожди. Такие же осадки ожидают и в северных областях, однако в Киевской, Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег и до -8 градусов мороза ночью.

В Центре, на Юге и на Востоке Украины осадков не предусматривают, однако ночные морозы там будут значительно сильнее. Например, в Донецкой и Луганской областях ночью столбики термометра опустятся до -9 градусов.

По словам синоптика Наталки Диденко, мокрый снег 18 ноября возможен и в Карпатах.

Этот мокрый снег завтра (18 ноября – 24 канал) будет манюсеньким по территории, потому что вероятен лишь в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и, очевидно, что в Карпатах,

– сообщила Диденко.

В Киеве синоптики ожидают дождей с мокрым снегом. Днем столбики термометра остановятся на уровне +4...+ 6 градусов тепла.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – + 4...+6

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 5...+7

Винница – + 4...+6

Одесса – + 6...+8

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 6...+8

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – + 5...+7

Чернигов – + 4...+6

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 4...+6

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 4...+6

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 4...+6

Киев – + 4...+6



Погода в Украине 18 ноября / Карта Укргидрометцентра