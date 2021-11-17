Мороз, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 18 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 18 ноября будет прохладной, а ночью морозной. Днем столбики термометра не поднимутся выше + 8 градусов.
В части украинских областей возможны осадки. В северных регионах даже возможен снег.
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Погода в регионах
Большинство западных областей, кроме Волынской и Ровенской могут накрыть дожди. Такие же осадки ожидают и в северных областях, однако в Киевской, Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег и до -8 градусов мороза ночью.
В Центре, на Юге и на Востоке Украины осадков не предусматривают, однако ночные морозы там будут значительно сильнее. Например, в Донецкой и Луганской областях ночью столбики термометра опустятся до -9 градусов.
По словам синоптика Наталки Диденко, мокрый снег 18 ноября возможен и в Карпатах.
Этот мокрый снег завтра (18 ноября – 24 канал) будет манюсеньким по территории, потому что вероятен лишь в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и, очевидно, что в Карпатах,
– сообщила Диденко.
В Киеве синоптики ожидают дождей с мокрым снегом. Днем столбики термометра остановятся на уровне +4...+ 6 градусов тепла.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – + 4...+6
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – + 5...+7
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – + 5...+7
Житомир – + 5...+7
Винница – + 4...+6
Одесса – + 6...+8
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 6...+8
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – + 5...+7
Чернигов – + 4...+6
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 4...+6
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 4...+6
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 4...+6
Киев – + 4...+6
Погода в Украине 18 ноября / Карта Укргидрометцентра