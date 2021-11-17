У частині українських областей можливі опади. У північних регіонах навіть можливий сніг.
Цікаво Мороз і дощ зі снігом: якою буде погода в Києві 17 – 21 листопада
Погода в регіонах
Більшість західних областей, окрім Волинської та Рівненської можуть накрити дощі. Такі ж опади очікують і в північних областях, однак на Київщині, Чернігівщині та Сумщині можливий мокрий сніг та до -8 градусів морозу вночі.
У Центрі, на Півдні та на Сході України опадів не передбачають, однак нічні морози там будуть значно сильніші. Наприклад, на Донеччині та Луганщині уночі стовпчики термометра опустяться до -9 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, мокрий сніг 18 листопада можливий і в Карпатах.
Цей мокрий сніг завтра (18 листопада – 24 канал) буде манюсіньким по території, бо ймовірний лише у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та, очевидно, що в Карпатах,
– повідомила Діденко.
У Києві синоптики очікують на дощі з мокрим снігом. Удень стовпчики термометра зупиняться на рівні +4...+6 градусів тепла.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – +4...+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +4...+6
Київ – +4...+6
Погода в Україні 18 листопада / Карта Укргідрометцентру