У частині українських областей можливі опади. У північних регіонах навіть можливий сніг.

Цікаво Мороз і дощ зі снігом: якою буде погода в Києві 17 – 21 листопада

Погода в регіонах

Більшість західних областей, окрім Волинської та Рівненської можуть накрити дощі. Такі ж опади очікують і в північних областях, однак на Київщині, Чернігівщині та Сумщині можливий мокрий сніг та до -8 градусів морозу вночі.

У Центрі, на Півдні та на Сході України опадів не передбачають, однак нічні морози там будуть значно сильніші. Наприклад, на Донеччині та Луганщині уночі стовпчики термометра опустяться до -9 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, мокрий сніг 18 листопада можливий і в Карпатах.

Цей мокрий сніг завтра (18 листопада – 24 канал) буде манюсіньким по території, бо ймовірний лише у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та, очевидно, що в Карпатах,

– повідомила Діденко.

У Києві синоптики очікують на дощі з мокрим снігом. Удень стовпчики термометра зупиняться на рівні +4...+6 градусів тепла.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6



Погода в Україні 18 листопада / Карта Укргідрометцентру