Прогноз погоды на 19 июля: часть Украины накроют дожди, местами спадет жара

Погода в Украине в понедельник, 19 июля, будет теплой и дождливой. Грозы прогнозируют на Западе страны, а также в центральных и северных областях.

Без осадков прогнозируют в восточных и южных областях. Там в течение дня будет солнечно и жарко.

Заметьте Грозы и шквальный ветер: на Киев и Карпаты снова движется непогода

Погода в регионах Украины

На востоке страны жара совсем не спадет – там синоптики прогнозируют до +34...+36 градусов. Теплее всего будет на Донбассе и в Запорожской области.

Также жарко будет в южных областях – в курортной Одесской области до +31...+33 градусов. Еще горячее на Николаевщине и Херсонщине – до +33...+36 градусов.

При этом дожди с грозами прогнозируют во всех других областях. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что это "свежая новая воздушная масса уже на пути в Украину".

Именно поэтому в западных областях Украины, даже частично на севере и в центре снизится температура.

Погода в Киеве

В Киеве 19 июля ожидается дождь, гроза, возможны сильные ливни со шквалом и градом. Температура воздуха еще будет высокой, однако изменение явно очерчивается – в течение дня +28...+30 градусов,

– написала синоптик.

Погода в городах Украины

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 27..+29

Одесса – + 31...+33

Николаев – + 33...+35

Херсон – + 34...+36

Симферополь – + 32...+34

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 30...+32

Чернигов – + 30...+32

Сумы – + 30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – + 31...+33

Запорожье – + 34...+36

Донецк – + 34...+36

Луганск – + 34...+36

Харьков – + 33...+35

Киев – + 28...+30



Погода в Украине 19 июля / Карта Укргидрометцентра