Кратковременные дожди утром и грозы ночью: прогноз погоды на 19 мая

Погода во вторник, 19 мая, будет облачной. Ночью и днем по всей территории Украины прогнозируются дожди, а местами – сильные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 19 мая?

Во вторник, 19 мая, погода будет облачной, с возможным прояснением. Днем во всех областях Украины пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 километров в час.

Ночью прогнозируются мощные ливни. В южных и центральных регионах будет град, а ветер будет дуть со скоростью до 20 километров в час.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а днем прогнозируется 21 – 26. В западных областях Украины ночью будет прохладно, от 7 до 12 градусов.

Температура воздуха в крупнейших городах

Киев +23...+25;

Ужгород +19...+21;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +21...+23;

Винница +21...+23;

Одесса +21...+22;

Николаев +20...+23;

Херсон +24...+26;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +25...+27;

Сумы +26...+28;

Полтава +26...+28;

Днепр +26...+28;

Запорожье +25...+27;

Донецк +25...+27;

Луганск +26...+28;

Харьков +26...+28.



Прогноз погоды на 19 мая / Карта Укргидрометцентра

В Днепре в результате мощных ливней улицы превратились в реки

Мощный ливень накрыл Днепр 17 мая и вызвал масштабные подтопления на улицах города. Из-за сильного дождя дороги буквально превратились в реки.

Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной. Местные телеграмм-каналы иронично комментируют ситуацию, отмечая, что даже новые ремонтные работы и установленные столбики не смогли спасти город от подтоплений.

Из-за сильного дождя движение транспорта в нескольких районах города было затруднено. Кое-где вода накапливалась настолько быстро, что пешеходам приходилось обходить подтопленные участки.

