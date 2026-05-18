24 Канал Новости Украины
18 мая, 15:57
Кратковременные дожди утром и грозы ночью: прогноз погоды на 19 мая

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • 19 мая в Украине прогнозируются кратковременные дожди днем и сильные ливни с грозами ночью.
  • Температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 28 градусов, ночью от 11 до 16 градусов.

Погода во вторник, 19 мая, будет облачной. Ночью и днем по всей территории Украины прогнозируются дожди, а местами – сильные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 19 мая?

Во вторник, 19 мая, погода будет облачной, с возможным прояснением. Днем во всех областях Украины пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 километров в час.

Ночью прогнозируются мощные ливни. В южных и центральных регионах будет град, а ветер будет дуть со скоростью до 20 километров в час.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а днем прогнозируется 21 – 26. В западных областях Украины ночью будет прохладно, от 7 до 12 градусов.

Температура воздуха в крупнейших городах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +21...+22;
  • Николаев +20...+23;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +26...+28;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +26...+28.


Прогноз погоды на 19 мая / Карта Укргидрометцентра

В Днепре в результате мощных ливней улицы превратились в реки

Мощный ливень накрыл Днепр 17 мая и вызвал масштабные подтопления на улицах города. Из-за сильного дождя дороги буквально превратились в реки.

Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной. Местные телеграмм-каналы иронично комментируют ситуацию, отмечая, что даже новые ремонтные работы и установленные столбики не смогли спасти город от подтоплений.

Из-за сильного дождя движение транспорта в нескольких районах города было затруднено. Кое-где вода накапливалась настолько быстро, что пешеходам приходилось обходить подтопленные участки.

