Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Жара до +31, но ряд областей накроют ливни и грозы: какой будет погода на этой неделе
Какой будет погода 19 мая?
Во вторник, 19 мая, погода будет облачной, с возможным прояснением. Днем во всех областях Украины пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 километров в час.
Ночью прогнозируются мощные ливни. В южных и центральных регионах будет град, а ветер будет дуть со скоростью до 20 километров в час.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а днем прогнозируется 21 – 26. В западных областях Украины ночью будет прохладно, от 7 до 12 градусов.
Температура воздуха в крупнейших городах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +19...+21;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +21...+23;
- Винница +21...+23;
- Одесса +21...+22;
- Николаев +20...+23;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +26...+28.
Прогноз погоды на 19 мая / Карта Укргидрометцентра
В Днепре в результате мощных ливней улицы превратились в реки
Мощный ливень накрыл Днепр 17 мая и вызвал масштабные подтопления на улицах города. Из-за сильного дождя дороги буквально превратились в реки.
Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной. Местные телеграмм-каналы иронично комментируют ситуацию, отмечая, что даже новые ремонтные работы и установленные столбики не смогли спасти город от подтоплений.
Из-за сильного дождя движение транспорта в нескольких районах города было затруднено. Кое-где вода накапливалась настолько быстро, что пешеходам приходилось обходить подтопленные участки.
Из-за сильного дождя движение транспорта в нескольких районах города было затруднено. Кое-где вода накапливалась настолько быстро, что пешеходам приходилось обходить подтопленные участки.