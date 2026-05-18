Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteorog.

Какая погода будет на этой неделе?

У понедельник, 18 мая, в центральных, южных и северо-западных областях выпадет дождь, возможны грозы и шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха +10...+16 градусов, днем будет +20...+25 градусов, в северо-западных областях и Карпатах +15...+20 градусов.

У вторник, 19 мая, будут кратковременные грозовые дожди, на Левобережье прогнозируют ливни, град и шквалы. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем на Левобережье будет +26...+31 градусов, на Правобережье +20...+25 градусов.

У среду, 20 мая, дожди выпадут в большинстве областей, возможны ливни и сильные шквалы. Ночью температура воздуха будет +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов, в западных областях ночью ожидается +8...+13 градусов, днем только +19...+24 градусов.

У четверг, 21 мая, в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди с грозами, одновременно в центральных, северных и южных регионах возможны град и шквалы со скоростью от 17 до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем будет +25...+30 градусов. В западных регионах ночью прогнозируют +8...+13 градусов, днем предусматривают +19...+24 градусов.

У пятницу, 22 мая, выпадут дожди, местами возможны ливни с грозой, а также град и шквалы. Температура воздуха ночью будет +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов, в западной части – ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градусов.

Что будет с погодой на выходных?

У субботу, 23 мая, в Крыму, восточных и юго-восточных областях будут грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

У воскресенье, 24 мая, в Украине в основном будет преобладать устойчивая и малооблачная погода. Шквалов также не ожидается. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем прогнозируют +22...+27 градусов.

Какой погоды ждать в Украине?

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит ранее сообщал, что существенного улучшения погоды на этой неделе пока не прогнозируют, поскольку во многих регионах и в дальнейшем возможны кратковременные дожди в сопровождении грозы.

Еще в течение ближайшего времени в Украине ожидается достаточно переменчивая погода. После преимущественно сухих условий в ряде регионов страны в очередной раз прогнозируют осадки в виде кратковременных дождей. К ним также присоединятся грозы.

Из-за текущего перехода атмосферы к летнему режиму по территории Украины будет неустойчивая погода. Также на условия в основном будет влиять поступление циклонов с южных морей, которые принесут кратковременные дожди.