Синоптики предупреждают, что грозы могут представлять опасность, поэтому призывают соблюдать правила безопасности. О том в каких регионах прогнозируют грозы в течение 17 мая рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Комфортные +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на 17 мая

В каких областях предупредили о грозах?

17 мая в Украине прогнозируется неустойчивая погода с дождями, грозами и локальными шквалами. Атмосферные фронты обусловят осадки в большинстве регионов, местами возможны значительные дожди и грозы с усилением ветра.

У Днепропетровской области и Днепре ожидается облачность с прояснениями. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь с грозами, а температура достигнет отметки +23 градуса.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

У Запорожской области объявлен І уровень опасности. Днем ожидаются значительные дожди и грозы. Возможны перебои в работе электросетей из-за грозы, а также подтопление низких участков и затруднение движения транспорта.

У Харьковской области прогнозируются грозы, значительные дожди, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І (желтый) уровень опасности. Погодные условия могут создать риски для инфраструктуры и движения транспорта.

На Сумской области днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха достигнет + 23 градусов. Также прогнозируется улучшение погоды 18 – 19 мая с чередованием дождей и потеплением до +26...+29 градусов.

У Львовской области также предупредили об опасности грозы. Ожидается, что днем 17 мая по территории региона пройдут грозы. Объявлен І (желтый) уровень опасности.

Гроза также не обойдет и Кировоградскую область. Синоптики прогнозируют, что в регионе будет переменная облачность. Днем – небольшой дождь и местами гроза. Температурный максимум на 17 мая будет +23 градуса. Погодные условия будут оставаться относительно стабильными, но с локальными осадками.

На Одесской области также ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха достигнет 23 градусов с отметкой "плюс". Видимость на автодорогах будет оставаться хорошей.

У Ровенской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, прогнозируют умеренный ветер 7 – 12 метров в секунду.

На Херсонской области ожидается не только гроза, но и град. Также будет шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду. В регионе объявили І (желтый) уровень опасности.

К слову. Синоптик Иван Семилит предупредил, что в ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой. 17 – 18 мая неустойчивая погода с дождями распространится на большинство областей под влиянием фронта с востока.

Какую опасность может представлять гроза?

Гроза является одним из самых опасных атмосферных явлений, которое представляет серьезную угрозу для жизни людей и животных, а также может вызывать значительные повреждения имущества и инфраструктуры. Ее опасность связана не только с молниями, но и с сопутствующими погодными явлениями – сильным ветром, градом и ливнями.

Основными опасными факторами во время грозы является поражение молнией, которое может привести к тяжелым травмам. Не менее рискованным является перенапряжение в электросети, когда ток во время удара молнии может распространяться через электропроводку, водопровод или другие коммуникации в зданиях.

Также грозы часто вызывают пожары, особенно при попадании молнии в деревья или жилые дома. Сильные порывы ветра во время грозы могут ломать деревья, повреждать крыши, обрывать линии электропередач и разрушать легкие конструкции. Град представляет отдельную опасность – он травмирует людей, уничтожает урожай, разбивает окна и повреждает автомобили. Интенсивные ливни часто приводят к подтоплениям, размыву дорог и даже оползням почвы.

Как уберечь себя во время грозы?

Чтобы минимизировать риски во время грозы, специалисты ГСЧС советуют соблюдать правила безопасности в зависимости от места пребывания.

В помещении следует плотно закрыть окна и двери и выключить электроприборы из розеток, избегая пользования водопроводом и создания сквозняков. На открытой местности необходимо отойти в низину, присесть и не прятаться под одиночными деревьями, не бегать и не ложиться на землю.

Возле водоемов следует немедленно выйти из воды и отойти на безопасное расстояние, а в автомобиле – остановиться, закрыть окна и не касаться металлических частей кузова.