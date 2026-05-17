Синоптики попереджають, що грози можуть становити небезпеку, тому закликають дотримуватися правил безпеки. Про те в яких регіонах прогнозують грози протягом 17 травня розповідає 24 Канал.

У яких областях попередили про грози?

17 травня в Україні прогнозується нестійка погода з дощами, грозами та локальними шквалами. Атмосферні фронти зумовлять опади в більшості регіонів, місцями можливі значні дощі та грози з посиленням вітру.

У Дніпропетровській області та Дніпрі очікується хмарність із проясненнями. Вдень пройде невеликий, місцями помірний дощ із грозами, а температура сягне позначки +23 градуси.

У Запорізькій області оголошено І рівень небезпечності. Вдень очікуються значні дощі та грози. Можливі перебої в роботі електромереж через грози, а також підтоплення низьких ділянок і ускладнення руху транспорту.

У Харківській області прогнозуються грози, значні дощі, місцями град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть створити ризики для інфраструктури та руху транспорту.

На Сумщині вдень очікуються короткочасні дощі та грози, місцями пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря сягне + 23 градусів. Також прогнозується покращення погоди 18 – 19 травня з чергуванням дощів і потеплінням до +26…+29 градусів.

У Львівській області також попередили про небезпеку грози. Очікується, що вдень 17 травня по території регіону пройдуть грози. Оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Гроза також не омине й Кіровоградську область. Синоптики прогнозують, що в регіоні буде мінлива хмарність. Вдень – невеликий дощ і місцями гроза. Температурний максимум на 17 травня буде +23 градуси. Погодні умови залишатимуться відносно стабільними, але з локальними опадами.

На Одещині також очікується погіршення погодних умов. Прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря сягне 23 градусів із позначкою "плюс". Видимість на автошляхах залишатиметься доброю.

У Рівненській області місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Крім того, прогнозують помірний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

На Херсонщині очікується не лише гроза, але й град. Також буде шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. В регіоні оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

До слова. Синоптик Іван Семиліт попередив, що найближчими днями погода в Україні буде мінливою. 17 – 18 травня нестійка погода з дощами пошириться на більшість областей під впливом фронту зі сходу.

Яку небезпеку може становити гроза?

Гроза є одним із найнебезпечніших атмосферних явищ, яке становить серйозну загрозу для життя людей і тварин, а також може спричиняти значні пошкодження майна та інфраструктури. Її небезпека пов'язана не лише з блискавками, а й із супутніми погодними явищами – сильним вітром, градом і зливами.

Основними небезпечними факторами під час грози є ураження блискавкою, яке може призвести до важких травм. Не менш ризикованою є перенапруга в електромережі, коли струм під час удару блискавки може поширюватися через електропроводку, водопровід або інші комунікації в будівлях.

Також грози часто спричиняють пожежі, особливо при влучанні блискавки в дерева або житлові будинки. Сильні пориви вітру під час грози можуть ламати дерева, пошкоджувати дахи, обривати лінії електропередач і руйнувати легкі конструкції. Град становить окрему небезпеку – він травмує людей, знищує врожай, розбиває вікна та пошкоджує автомобілі. Інтенсивні зливи часто призводять до підтоплень, розмиву доріг і навіть зсувів ґрунту.

Як вберегти себе під час грози?

Щоб мінімізувати ризики під час грози, фахівці ДСНС радять дотримуватися правил безпеки залежно від місця перебування.

У приміщенні слід щільно зачинити вікна і двері та вимкнути електроприлади з розеток, уникаючи користування водопроводом і створення протягів. На відкритій місцевості необхідно відійти у низину, присісти та не ховатися під поодинокими деревами, не бігати і не лягати на землю.

Біля водойм слід негайно вийти з води та відійти на безпечну відстань, а в автомобілі – зупинитися, закрити вікна і не торкатися металевих частин кузова.