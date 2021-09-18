Дожди и грозы обойдут лишь несколько областей: прогноз погоды на 19 сентября

Погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, будет преимущественно облачной и дождливой. Почти все регионы накроют осадки, местами они будут перерастать в ливень с грозой.

Прохладнее всего будет на Западе Украины: здесь стоит ожидать холодные +9...+11. Дождливо будет и в центральных и северных областях.

Важно Погода будет только ухудшаться: спасатели предупредили о сильных ливнях

Погода в городах Украины 19 сентября

Осадки накроют Западную Украину: дожди днем ​​и ночью будут лить во всех областях от Волыни и до Буковины. Ночью температура опустится до +7...+9.

Между тем на Востоке прогнозируют грозовые дожди. Ливень следует ожидать на Луганщине, Харьковщине и Донетчине. Температура воздуха здесь будет значительно теплее, чем на Западе – +18...+21, ночью – +12...+14.

Без осадков, по данным Укргидрометцентра, будет в Запорожье, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях. Здесь также прогнозируют значительно более теплую температуру воздуха: днем ​​+21...+23, ночью – + 11...+14.

В Киеве в воскресенье тоже дожди, столбики термометров днем ​​будут колебаться около отметок +14...+16 градусов.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, осадки будут поливать Украину из-за атмосферных фронтов циклона. Она добавляет: даже на Востоке Украины, на Приазовье и в Крыму стоит ожидать осадков.

И если вы ходите по лесу, осматриваете музеи, вышли во двор к соседу/соседке, а дождя нет, – не спешите ругать синоптиков. Дождь будет. Просто к вам фронт или еще не дошел, или уже прошел. Наталка Диденко Синоптик

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +13...+15

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +12...+14

Винница – +14...+16

Одесса – +22...+24

Николаев – +21...+23

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Суммы – +15...+17

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 19 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра