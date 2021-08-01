Прогноз погоды на 2 августа: Украина, кроме Востока и Юга, в плену дождей

Погода в Украине в понедельник, 2 августа, будет богатой на осадки. Дожди будут в большинстве регионов Украины, исключение – только восточные и часть южных областей.

На Юге могут обойтись без дождевиков и зонтиков жители и гости Херсонщины и Крыма. Осадков не обещают и в Запорожье, Донецкой и Луганской областях.

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Какая погода в регионах 2 августа

Луганская область 2 августа станет рекордсменкой по температурным показателям. Здесь хорошо будет припекать – +34...+36. Только на чуть меньше воздух прогреется в Донецкой области, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях – +33...+35.

Всего на Юге, Востоке и в Центре температура превысит отметку +30 градусов.

На Западе Украины дожди принесут похолодание. Столбики термометров опустятся до +23...+25 на Волыни, Львовщине, Тернопольщине, а также в Ровненской и Хмельницкой областях.

Прогноз погоды в городах Украины на 2 августа

В столице также не обойдется без дождя. Осадки обещают днем, порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Правда, будет очень тепло +29...+31.

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +29...+31

Суммы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +34...+36

Харьков – +33...+35

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 2 августа / Фото Укргидрометцентра