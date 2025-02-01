В ближайшее время будет преобладать плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Как прогнозируют синоптики, в ночь на 2 февраля в восточных и юго-восточных областях может идти мокрый снег и дождь. В западных и юго-западных областях такие же осадки прогнозируются днем. В остальных регионах существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.

В Украине в этот день будет преимущественно западный ветер 5–10 метров в секунду.

Днем температура будет от 0 до 5 градусов тепла, на юге – от +3 до +8. Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла

В Карпатах в ночь на 2 февраля прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза, а днем – около 0 градусов.

Прогноз погоды на территории Киевской области и Киева

Ночью в области ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до +5 градусов. Ночью в столице синоптики прогнозируют около 0 градусов, а днем 2–4 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +2...+4

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +2...+4

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +2...+4

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир +2...+4

Винница +2...+4

Одесса +5...+7

Николаев +3...+5

Херсон +3...+5

Симферополь +5...+7

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +2...+4

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +2...+4

Запорожье +5...+7

Донецк +3...+5

Луганск +3...+5

Харьков +2...+4



Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / Скриншот Укргидрометцентра