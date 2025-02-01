Найближчим часом переважатиме плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Якою буде погода в лютому: чи можливі сильні морози до -30 градусів

Якою буде погода в Україні

Як прогнозують синоптики, в ніч на 2 лютого у східних та південно-східних областях може йти мокрий сніг та дощ. У західних та південно-західних областях такі ж опади прогнозуються вдень. У решті регіонів істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця.

В Україні цього дня буде переважно західний вітер 5–10 метрів за секунду.

Удень температура буде від 0 до 5 градусів тепла, на півдні – від +3 до +8. Вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла

У Карпатах в ніч на 2 лютого прогнозують від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – близько 0 градусів.

Прогноз погоди на території Київщини та Києва

Уночі в області очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 0 до +5 градусів. Вночі в столиці синоптики прогнозують близько 0 градусів, а вдень 2–4 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +2...+4

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +2...+4

Чернівці +2...+4

Хмельницький +2...+4

Луцьк +2...+4

Рівне +2...+4

Житомир +2...+4

Вінниця +2...+4

Одеса +5...+7

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +3...+5

Черкаси +2...+4

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +2...+4

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +3...+5

Луганськ +3...+5

Харків +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 2 лютого / Скриншот Укргідрометцентру