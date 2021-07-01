Прогноз погоды на 2 июля: снова дождливо и будет греметь, но некоторые области обойдет стороной
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 2 июля, будет снова богатой грозами и ливнями. Непогодой накроет большинство регионов Украины. Повезет южанам: им не придется вытаскивать зонты.
Осадков не прогнозируют на Днепропетровщине, Донетчине, а также Запорожье, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. Выделяется среди южных областей Одеская область – здесь ожидают дождь.
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Теплее всего будет на юге, холоднее всего – на западе
Жителям остальных регионов следует не забывать о дождевиках и зонтах, ведь метеорологи обещают ливни.
Теплее всего в части центральных, восточных и южных областей. Здесь воздух прогреется до +29...+ 31 градуса. Из-за непогоды значительно меньшие температурные показатели на западе Украины. Так, на Закарпатье, Львовщине и в Ивано-Франковской области столбики термометров поднимутся до +22...+24. Всего в Украине температура будет колебаться в пределах +23...+29.Обратите внимание! В Киеве синоптики обещают дождь 2 июля и ночью, и днем. Температура достигнет + 26...+28. Порывы ветра достигнут 5 – 10 метров в секунду.
В ближайшие дни в Украине – периодические дожди, грозы, +25...+32 градуса. Кто в Карпаты – берите что-то потеплее, +14...+ 17 градусов, свеженько,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 2 июля:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в городах Украины на 2 июля / Скриншот Укргидрометцентра