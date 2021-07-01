Опадів не прогнозують на Дніпропетровщині, Донеччині, а також Запоріжжі, Херсонській, Миколаївській областях та у Криму. Вирізняється серед південних областей Одещина – тут очікують на дощ.
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Найтепліше буде на Півдні, найпрохолодніше – на Заході
Жителям решти регіонів слід не забувати про дощовики та парасолі, адже метеорологи обіцяють зливи.
Найтепліше у частині центральних, східних та південних областей. Тут повітря прогріється до +29...+31 градуса. Через негоду значно менші температурні показники на Заході України. Так, на Закарпатті, Львівщині та в Івано-Франківській області стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24. Загалом в Україні температура коливатиметься в межах +23...+29.
Найближчими днями в Україні – періодичні дощі, грози, +25...+32 градуси. Хто в Карпати – беріть щось тепліше, +14...+17 градусів, свіженько,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 2 липня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – 29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
Прогноз погоди у містах України на 2 липня / Скриншот Укргідрометцентру