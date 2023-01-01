Без снега, осадков и морозов: прогноз погоды на 2 января

1 января 2023, 14:37
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Источник:

Укргидрометцентр

В понедельник, 2 января, в Украине по всем регионам синоптики не прогнозируют осадков. То есть, второй день нового года обещает быть сухим и солнечным.

Всем, кто хотел в начале года во время каникул и выходных провести время, катаясь на санках или лыжах, следует забыть об идее. Второй день 2023 года будет, к сожалению, без снеговых осадков и минусовых температур – эксперты прогнозируют от +4 до +16,3 градусов по всей территории нашего государства, в зависимости от региона.

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Прогноз погоды по областям

На Севере Украины ожидается переменная облачность без осадков. Теплее всего будет на Житомирщине и Черниговщине. Такая же ситуация с погодой будет на Востоке нашего государства – готовиться к морозам и гололедице пока не следует.

Больше всего повезло жителям Юга – в частности, в Херсонской области день должен быть ясным, а на небе – ни облака. В то же время украинцам на Западе следует ожидать небольшие прояснения в пасмурный день.

В Центре Украины осадков также не ожидается, хотя солнечных лучей все же людям не хватит. Собственно, в городе Киеве будет переменная облачность, без осадков, а ветер – юго-западный.

Какая температура будет в областных центрах

  • Ужгород – +10,5
  • Львов – +12,8
  • Ивано-Франковск – +16,3
  • Тернополь – +12
  • Черновцы – +10,9
  • Хмельницкий – +9,5
  • Луцк – +12,1
  • Ровно – +12,4
  • Житомир – +11,7
  • Винница – +19,8
  • Одесса – +10
  • Николаев – +8,1
  • Херсон – +6,5
  • Симферополь – +13,3
  • Кропивницкий – +5,6
  • Черкассы – +6,6
  • Чернигов – +9,5
  • Сумы – +5,6
  • Полтава – +6,1
  • Днепр – +4
  • Запорожье – +9
  • Донецк – +8
  • Луганск – +9
  • Харьков – +5,9
  • Киев – +11,6

Прогноз погоды в Украине 2 января 2023 года / карта с сайта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак