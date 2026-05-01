Пригреет до +18, но заморозки еще не отступят: погода на 2 мая

В Украину постепенно возвращается тепло. В субботу, 2 мая, местами будет до +18.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 2 мая?

В субботу прогнозируют переменную облачность.

День пройдет без осадков всюду, кроме юга страны – там днем ожидается небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью будут заморозки 0 – -3, в южной части +1 – +6, на поверхности почвы заморозки 0 – -3.

Дневная температура поднимется до +10 – +15. Теплее всего будет на крайнем Западе страны – до +18.

Обратите внимание! Синоптики 1 мая сообщили, что в следующие 3 суток холодный воздух наконец начнет отступать в восточном направлении, а взамен из Западной Европы к нам придет теплая воздушная масса. 2 мая этот процесс только начнется, поэтому ночные заморозки еще задержатся.

Заморозки в Украине ночью 2 мая / Карта Укргидрометцентр

Влажность, сила ветра, восход и закат солнца.

Какая будет погода в Киеве и области?

2 мая по территории Киевской области и Киева будет переменная облачность.

Осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Область не обойдут ночные заморозки 0 – -3. А температура днем достигнет +10 – +15.

В Киеве ночью прогнозируют +1 – +3, а на поверхности почвы заморозки 0 – -2. Днем воздух прогреется до +12 – +14.

Обратите внимание! На соседней Черниговщине объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях до 4 мая. Возможны нарушения транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия потенциально опасны для населения и работы транспорта и инфраструктуры.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +15...+17;

Ровно +13...+15;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +11...+13.

Погода 2 мая / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

В новом эксклюзивном интервью для 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать резкого потепления. С 3 мая постепенно начнется увеличение температуры воздуха до +20 в западных и южных областях.

Неустойчивую и переменчивую погоду в апреле она объяснила тем, что в этот период атмосфера перестраивается после зимы на теплый сезон.

Есть также первые прогнозы на лето. Метеоролог Вера Балабух предположила, что погода летом в Украине будет комфортной и местами жаркой, несколько выше климатической нормы.

В то же время Наталья Птуха отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Она привела пример – на планете январь 2026 был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а в Украине он наоборот был прохладным.