Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 2 травня?

У суботу прогнозують мінливу хмарність.

День мине без опадів усюди, окрім півдня країни – там вдень очікується невеликий дощ.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі будуть заморозки 0 – -3, у південній частині +1 – +6, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3.

Денна температура підніметься до +10 – +15. Найтепліше буде на крайньому Заході країни – до +18.

Зверніть увагу! Синоптики 1 травня повідомили, що у наступні 3 доби холодне повітря нарешті почне відступати у східному напрямку, а натомість із Західної Європи до нас прийде тепла повітряна маса. 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тож нічні заморозки ще затримаються.

Заморозки в Україні вночі 2 травня / Карта Укргідрометцентр

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Яка буде погода у Києві та області?

2 травня по території Київщини та Києва буде мінлива хмарність.

Опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Область не оминуть нічні заморозки 0 – -3. А температура вдень сягне +10 – +15. .

У Києві вночі прогнозують +1 – +3, а на поверхні ґрунту заморозки 0 – -2. Вдень повітря прогріється до +12 – +14.

Зверніть увагу! На сусідній Чернігівщині оголосили попередження про небезпечні гідрологічні явища до 4 травня. Можливі порушення транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено I рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови потенційно небезпечні для населення та роботи транспорту й інфраструктури.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +15...+17;

Рівне +13...+15;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +12...+14;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +11...+13.

Погода 2 травня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

У новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом українцям не варто очікувати різкого потепління. З 3 травня поступово розпочнеться збільшення температури повітря до +20 у західних та південних областях.

Нестійку та мінливу погоду у квітні вона пояснила тим, що у цей період атмосфера перебудовується після зими на теплий сезон.

Є також перші прогнози на літо. Метеорологиня Віра Балабух припустила, що погода влітку в Україні буде комфортною та подекуди спекотною, дещо вищою за кліматичну норму.

Водночас Наталія Птуха зауважила, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних процесів. Вона навела приклад – на планеті січень 2026 був одним із найтепліших за всю історію спостережень, а в Україні він навпаки був прохолодним.