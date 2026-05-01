Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату окончания холода
Какой будет погода 2 мая?
В субботу прогнозируют переменную облачность.
День пройдет без осадков всюду, кроме юга страны – там днем ожидается небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью будут заморозки 0 – -3, в южной части +1 – +6, на поверхности почвы заморозки 0 – -3.
Дневная температура поднимется до +10 – +15. Теплее всего будет на крайнем Западе страны – до +18.
Обратите внимание! Синоптики 1 мая сообщили, что в следующие 3 суток холодный воздух наконец начнет отступать в восточном направлении, а взамен из Западной Европы к нам придет теплая воздушная масса. 2 мая этот процесс только начнется, поэтому ночные заморозки еще задержатся.
Заморозки в Украине ночью 2 мая / Карта Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 2 – 3 мая: смотрите видео
Какая будет погода в Киеве и области?
2 мая по территории Киевской области и Киева будет переменная облачность.
Осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Область не обойдут ночные заморозки 0 – -3. А температура днем достигнет +10 – +15.
В Киеве ночью прогнозируют +1 – +3, а на поверхности почвы заморозки 0 – -2. Днем воздух прогреется до +12 – +14.
Обратите внимание! На соседней Черниговщине объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях до 4 мая. Возможны нарушения транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия потенциально опасны для населения и работы транспорта и инфраструктуры.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +11...+13.
Погода 2 мая / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В новом эксклюзивном интервью для 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать резкого потепления. С 3 мая постепенно начнется увеличение температуры воздуха до +20 в западных и южных областях.
Неустойчивую и переменчивую погоду в апреле она объяснила тем, что в этот период атмосфера перестраивается после зимы на теплый сезон.
Есть также первые прогнозы на лето. Метеоролог Вера Балабух предположила, что погода летом в Украине будет комфортной и местами жаркой, несколько выше климатической нормы.
В то же время Наталья Птуха отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Она привела пример – на планете январь 2026 был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а в Украине он наоборот был прохладным.