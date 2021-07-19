Прогноз погоды на 20 июля: Украину охватят ливни, которые частично принесут прохладу
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 20 июля, будет жаркой, но с грозами. На одной части жара упадет на почти 10 градусов, на другой же – и дальше будет держаться отметок в +30.
В западных и центральных областях синоптики прогнозируют ливни и осадки днем, и ночью. Сухо будет разве что на Ровненщине, в Крыму, на Донетчине и Луганщине.
Детально Украину накроют мощные грозы и шквалы – на Востоке прогнозируют +36 градусов
Погода в Украине 20 июля
Грозы и ливни буквально поделят Украину пополам. На Востоке и в Крыму будет облачно с прояснением и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в центральных областях в среднем +27...+29 градусов, что на несколько отметок ниже, чем за прошедшие сутки.
Жаркие более +30 градусов сохранятся на Одесщине, Николаевщине, Запорожье, Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине. Горячее всего будет на Луганщине – +34...+36, осадков в течение суток здесь не прогнозируют.
Тем временем на Западе, и в центральных областях будут царить грозы. Температура спадет до +21...+23 градусов.
В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки будут идти и днем, и ночью.
В Киеве днем и ночью будет дождливо. Синоптики прогнозируют грозы. Столбики термометров достигнут +26...+28 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 20 июля
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +25..+27
Одесса – +32...+34
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +33...+35
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +32...+34
Запорожье – +34...+36
Донецк – +33...+35
Луганск – +34...+36
Харьков – +31...+33
Киев – +26...+28
Погода в городах Украины 20 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра