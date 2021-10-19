В Украину идет потепление: прогноз погоды на 20 октября

Погода в Украине в среду, 20 октября, будет значительно теплее, чем в предыдущие дни. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +18.

Теплее всего будет в западных областях, несколько прохладнее – на Востоке. Впрочем, на всей территории Украины на 20 октября не прогнозируют осадков.

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Погода в Украине 20 октября

На Западе температура воздуха прогреется в среднем до +13... +15. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях: там прогнозируют +16... +18 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +3... +5 градусов.

В центре и на севере Украины будет несколько прохладнее – +12… +14 градусов. Ночью здесь предупреждают о заморозках: в Кропивницкой, Черкасской, Черниговской областях будет -2... +2 градуса.

Несколько прохладнее, по сравнению с другими регионами, будет на Востоке: +8... +11 градусов. Ночью также возможные заморозки – -2… -1 градус.

Осадков 20 октября синоптики Укргидрометцентра не прогнозируют ни в одной из областей Украины.

Как сообщила на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, с северо-запада давит мощный циклон, а на юге Европы господствуют антициклон. Их противостояние обусловит сильный ветер, местами до штормовых порывов. Поэтому синоптик советует быть внимательными вблизи старых и ветвистых деревьев, билбордов и тому подобное.

Погода в городах Украины 20 октября

Ужгород – +14... +16

Львов – +15... +17

Тернополь – +15... +17

Черновцы – +16... +18

Хмельницкий – +13... +15

Луцк – +14... +16

Ровно – +13... +15

Житомир – +12... +14

Винница – +14... +16

Одесса – +14... +16

Николаев – +14... +16

Херсон – +14... +16

Симферополь – +13... +15

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +12... +14

Чернигов – +12... +14

Суммы – +8... +10

Полтава – +10... +12

Днепр – +12... +14

Запорожье – +12... +14

Донецк – +9... +11

Луганск – +10... +12

Харьков – +8... +10

Киев – +12... +14



Погода в Украине 20 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра