В Украину идет потепление: прогноз погоды на 20 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 20 октября, будет значительно теплее, чем в предыдущие дни. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +18.
Теплее всего будет в западных областях, несколько прохладнее – на Востоке. Впрочем, на всей территории Украины на 20 октября не прогнозируют осадков.
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Погода в Украине 20 октября
На Западе температура воздуха прогреется в среднем до +13... +15. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях: там прогнозируют +16... +18 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +3... +5 градусов.
В центре и на севере Украины будет несколько прохладнее – +12… +14 градусов. Ночью здесь предупреждают о заморозках: в Кропивницкой, Черкасской, Черниговской областях будет -2... +2 градуса.
Несколько прохладнее, по сравнению с другими регионами, будет на Востоке: +8... +11 градусов. Ночью также возможные заморозки – -2… -1 градус.
Осадков 20 октября синоптики Укргидрометцентра не прогнозируют ни в одной из областей Украины.
Как сообщила на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, с северо-запада давит мощный циклон, а на юге Европы господствуют антициклон. Их противостояние обусловит сильный ветер, местами до штормовых порывов. Поэтому синоптик советует быть внимательными вблизи старых и ветвистых деревьев, билбордов и тому подобное.
Погода в городах Украины 20 октября
Ужгород – +14... +16
Львов – +15... +17
Тернополь – +15... +17
Черновцы – +16... +18
Хмельницкий – +13... +15
Луцк – +14... +16
Ровно – +13... +15
Житомир – +12... +14
Винница – +14... +16
Одесса – +14... +16
Николаев – +14... +16
Херсон – +14... +16
Симферополь – +13... +15
Кропивницкий – +12... +14
Черкассы – +12... +14
Чернигов – +12... +14
Суммы – +8... +10
Полтава – +10... +12
Днепр – +12... +14
Запорожье – +12... +14
Донецк – +9... +11
Луганск – +10... +12
Харьков – +8... +10
Киев – +12... +14
Погода в Украине 20 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра