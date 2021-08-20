В большинстве областей Украины – грозы: прогноз погоды на 21 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 21 августа, будет теплой и дождливой. Синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры в большинстве областей.
Солнце будет светить только в восьми регионах нашей страны. В то же время столбики термометров по всей территории будут колебаться от +23 до +29 градусов тепла.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дождливую погоду. Температура составит +23...+25 градусов. На Востоке также сильные осадки. Однако там будет несколько теплее, днем +25...+27 градусов.
В северных регионах синоптики не прогнозируют дождей. Отметки на термометрах покажут +25...+27 градусов. На Юге также будет сухо и солнечно. Там следует ожидать +26...+29 градусов.
В Киеве в субботу, 21 августа, стоит ожидать теплую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов.
Погода в городах Украины 21 августа
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – 25...+27
Черкассы – 25...+27
Чернигов – 25...+27
Суммы – 25...+27
Полтава – 25...+27
Днепр – 25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – 25...+27
Луганск – 25...+27
Харьков – 25...+27
Киев – 25...+27