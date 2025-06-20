Штормы и грозы накроют Украину: в каких областях ожидать непогоду
- 21 июня в Украине ожидаются штормы, грозы и сильные порывы ветра, объявлен повышенный уровень опасности.
- Непогода затронет Хмельницкую, Тернопольскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.
- 21 июня в Хмельницкой области объявлен желтый уровень опасности, ожидаются ветры 15-20 м/с, а в Тернопольской области возможны грозы, град, порывы ветра 17-22 м/с.
В субботу, 21 июня, в Украине ожидается непогода. Ряд областей накроют сильные порывы ветра, штормы и грозы – объявлен повышенный уровень опасности.
Об этом пишет 24 Канал. Об опасности украинцев предупредили ГСЧС и Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии.
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Какой будет погода 21 июня
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Хмельницкой области. Там объявлен первый (желтый) уровень опасности, а порывы ветра 21 июня будут 15 – 20 метров в секунду.
Непогода ожидается также в Тернопольской области. В частности, в пятницу может быть местами грозы, град, порывы и шквалы 17 – 22 метра в секунду.
Грозы и шквальный ветер в ночь на 21 июня могут быть и в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Об этом сообщили в ГСЧС.
В то же время днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей грозы и местами сильные шквалы ветра, заявили спасатели.
К слову, в Укргидрометцентре предупреждали о небольших кратковременных дождях ночью 20 июня. 22 июня, в воскресенье, уже без осадков.