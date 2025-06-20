Про це пише 24 Канал. Про небезпеку українців попередили ДСНС та Хмельницький обласний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода 21 червня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області. Там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, а пориви вітру 21 червня будуть 15 – 20 метрів за секунду.

Негода очікується також у Тернопільській області. Зокрема, в п'ятницю можуть бути місцями грози, град, пориви та шквали 17 – 22 метри за секунду.

Грози й шквальний вітер у ніч проти 21 червня можуть бути й в Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Про це повідомили в ДСНС.

Водночас удень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської й Сумської областей грози та місцями сильні шквали вітру, заявили рятувальники.

До слова, в Укргідрометцентрі попереджали про невеликі короткочасні дощі вночі 20 червня. 22 червня, в неділю, вже без опадів.