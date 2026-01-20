Укр Рус
20 января, 16:08
2

В некоторые области придет оттепель, в других – еще до -20: погода на 21 января

София Рожик

В среду, 21 января, синоптики предупреждают еще о холодной ночи и прохладном дне. Особенно это касается западных и северных областей.

Теплее всего в этот день будет днем на юге страны и Закарпатье, где ожидают даже оттепель. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 января?

В среду будет переменная облачность.

День пройдет без осадков, но на дорогах местами будет гололедица.

Ночью и утром в юго-западной части местами туман,
– также предупреждают синоптики.

Ветер в среду будет юго-западный, южный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

В западных, северных и Винницкой областях ночная температура опустится до -12 – -17, а местами даже до -20. Днем будет -5 – -10.

На остальной территории страны ночью термометры будут показывать -10 – -15, а днем -2 – -7. Теплее всего будет на юге страны и Закарпатье – от -3 до +2.

Какая температура будет в регионах?

  • Киев -7...-5;

  • Ужгород -1...+1;

  • Львов -6...-4;

  • Ивано-Франковск -8...-6;

  • Тернополь -8...-6;

  • Черновцы -7...-5;

  • Хмельницкий -10...-8

  • Луцк -6...-4;

  • Ровно -7...-5;

  • Житомир -7...-5;

  • Винница -6...-4;

  • Одесса 0...+2;

  • Николаев -1...+1;

  • Херсон -1...+1;

  • Симферополь +1...+3;

  • Черкассы -8...-6;

  • Чернигов -10...-8;

  • Сумы -10...-8;

  • Полтава -8...-6;

  • Днепр -5...-3;

  • Запорожье -4...-2;

  • Донецк -9...-7;

  • Луганск -9...-7;

  • Харьков -5...-3.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / Карта Укргидрометцентр

