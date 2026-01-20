Теплее всего в этот день будет днем на юге страны и Закарпатье, где ожидают даже оттепель. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Смотрите также На Европу надвигается волна сибирских морозов: погода в феврале может резко измениться
Какой будет погода 21 января?
В среду будет переменная облачность.
День пройдет без осадков, но на дорогах местами будет гололедица.
Ночью и утром в юго-западной части местами туман,
– также предупреждают синоптики.
Ветер в среду будет юго-западный, южный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
В западных, северных и Винницкой областях ночная температура опустится до -12 – -17, а местами даже до -20. Днем будет -5 – -10.
На остальной территории страны ночью термометры будут показывать -10 – -15, а днем -2 – -7. Теплее всего будет на юге страны и Закарпатье – от -3 до +2.
Какая температура будет в регионах?
Киев -7...-5;
Ужгород -1...+1;
Львов -6...-4;
Ивано-Франковск -8...-6;
Тернополь -8...-6;
Черновцы -7...-5;
Хмельницкий -10...-8
Луцк -6...-4;
Ровно -7...-5;
Житомир -7...-5;
Винница -6...-4;
Одесса 0...+2;
Николаев -1...+1;
Херсон -1...+1;
Симферополь +1...+3;
Черкассы -8...-6;
Чернигов -10...-8;
Сумы -10...-8;
Полтава -8...-6;
Днепр -5...-3;
Запорожье -4...-2;
Донецк -9...-7;
Луганск -9...-7;
Харьков -5...-3.
Прогноз погоды в Украине на 21 января / Карта Укргидрометцентр
Погода в Украине: последние новости
Какой будет погода в феврале, синоптики еще не могут точно спрогнозировать. Впрочем, они отмечают тенденцию к ослаблению морозов.
Ранее уже предупреждали, что ослабление морозов в Украине ожидается с 22 января.