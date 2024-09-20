По-летнему тепло и сухо: какой будет погода 21 сентября

20 сентября 2024, 15:18
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Автор: Анжелика Байбак

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Укргидрометцентр

Погода в субботу, 21 сентября, будет по-летнему теплой, сухой и без осадков. Осеннюю идиллию не разрушит даже ветер, ведь синоптики не прогнозируют сильных порывов.

По данным Укргидрометцентра, днем будет очень тепло – до +26 градусов. Ночью же столбики термометров могут опуститься до +6.

Интересно Ударят ли в Украине заморозки уже в ближайшие дни

Прогноз погоды на 21 сентября

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют буквально идеальную погоду. Так, осадков не будет, а солнце будет согревать своим теплом. Лишь местами возможна небольшая облачность.

Также синоптики не прогнозируют сильных порывов ветра, как это было несколькими днями ранее. Ветер, конечно, ожидается, но не сильный – от 5 до 10 метров в секунду, северо-восточного направления.

Ночью будет несколько прохладно, ведь столбики термометров опустятся уже до +6 градусов, однако днем будет по-летнему теплому. Так, температура воздуха будет достигать +21...+26 градусов, а в Карпатах – +15...+20 градусов.

Погода в городах Украины

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.


Погода 21 сентября / Карта Укргидрометцентра