По-летнему тепло и сухо: какой будет погода 21 сентября

Погода в субботу, 21 сентября, будет по-летнему теплой, сухой и без осадков. Осеннюю идиллию не разрушит даже ветер, ведь синоптики не прогнозируют сильных порывов.

По данным Укргидрометцентра, днем будет очень тепло – до +26 градусов. Ночью же столбики термометров могут опуститься до +6.

Интересно Ударят ли в Украине заморозки уже в ближайшие дни

Прогноз погоды на 21 сентября

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют буквально идеальную погоду. Так, осадков не будет, а солнце будет согревать своим теплом. Лишь местами возможна небольшая облачность.

Также синоптики не прогнозируют сильных порывов ветра, как это было несколькими днями ранее. Ветер, конечно, ожидается, но не сильный – от 5 до 10 метров в секунду, северо-восточного направления.

Ночью будет несколько прохладно, ведь столбики термометров опустятся уже до +6 градусов, однако днем будет по-летнему теплому. Так, температура воздуха будет достигать +21...+26 градусов, а в Карпатах – +15...+20 градусов.

Погода в городах Украины

Киев +23...+25;

Ужгород +21...+23;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +21...+23;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +24...+26;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.



Погода 21 сентября / Карта Укргидрометцентра