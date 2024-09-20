По-летнему тепло и сухо: какой будет погода 21 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 21 сентября, будет по-летнему теплой, сухой и без осадков. Осеннюю идиллию не разрушит даже ветер, ведь синоптики не прогнозируют сильных порывов.
По данным Укргидрометцентра, днем будет очень тепло – до +26 градусов. Ночью же столбики термометров могут опуститься до +6.
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Прогноз погоды на 21 сентября
В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют буквально идеальную погоду. Так, осадков не будет, а солнце будет согревать своим теплом. Лишь местами возможна небольшая облачность.
Также синоптики не прогнозируют сильных порывов ветра, как это было несколькими днями ранее. Ветер, конечно, ожидается, но не сильный – от 5 до 10 метров в секунду, северо-восточного направления.
Ночью будет несколько прохладно, ведь столбики термометров опустятся уже до +6 градусов, однако днем будет по-летнему теплому. Так, температура воздуха будет достигать +21...+26 градусов, а в Карпатах – +15...+20 градусов.
Погода в городах Украины
- Киев +23...+25;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.