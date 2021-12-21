Метели отступят, но ударят морозы: прогноз погоды на 22 декабря

Погода в Украине в среду, 22 декабря, будет морозной. Ночью столбики термометра опустятся до -17 градусов. В то же время снегопады прекратятся в большинстве регионов Украины. Будет снежить только в Крыму.

Холоднее всего будет на Востоке. Там прогнозируют днем до -11 и ночью до -17 градусов. Теплее всего – на Юге. Столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.

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На Западе средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать до -14 градусов.

Не обойдет похолодание и столицу. В Киеве днем обещают до -8, ночью – до -13 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что арктический воздух крепко вцепится за всю территорию Украины. Синоптик призвала людей быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.

Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым – закутывайте подбородок в шарфик, а нос закрывайте маской,

– посоветовала Диденко.

Погода в городах Украины 22 декабря

Ужгород – -2...-4

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -2...-4

Ровно – -3...-5

Житомир – -5...-7

Винница – -3...-5

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -2...-4

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -6...-8

Сумы – -7...-9

Полтава – -5...-7

Днепр – -5...-7

Запорожье – -3...-5

Донецк – -8...-10

Луганск – -8...-10

Харьков – -9...+11

Киев – -6...-8



Прогноз погоды на 22 декабря / Фото Укргидрометцентра