Прогноз погоды на 22 июня: в Украине до + 36 и затяжные грозы

Погода в Украине во вторник, 22 июня, будет дождливой и жаркой. Средняя дневная температура воздуха составит +30...+32 градуса.

Холоднее всего будет на юге. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Теплее всего – на Луганщине. Там синоптики обещают до +36 градусов.

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Большинство регионов Украины будут страдать от грозы. По данным синоптиков, без осадков будет только на севере и востоке.

В Киеве в течение дня также будет царить солнечная погода. Там прогнозируют до + 32 градусов.

Что говорит синоптикиня Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что тепло с Запада уже пришло в Украину. Именно поэтому в течение недели жители страны наконец смогут насладиться действительно летней погодой.

Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29...+33 градуса. Немного свежее будет воздух над южной частью Украины +23...+29 градусов,

– подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 22 июня

Ужгород – +30...+32

Львов – + 29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+32

Черновцы – + 28...+30

Хмельницкий – + 29...+31

Луцк – +30...+32

Ровно – + 30...+32

Житомир – + 31...+33

Винница – + 29...+31

Одесса – + 24...+26

Николаев – + 27...+29

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – + 29...+31

Чернигов – + 31...+33

Сумы – + 30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – + 30...+32

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 34...+36

Харьков – + 32...+34

Киев – + 30...+32



Прогноз погоды на 22 июня / Укргидрометцентр