Прогноз погоды на 22 июня: в Украине до + 36 и затяжные грозы

Погода в Украине во вторник, 22 июня, будет дождливой и жаркой. Средняя дневная температура воздуха составит +30...+32 градуса.
Холоднее всего будет на юге. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Теплее всего – на Луганщине. Там синоптики обещают до +36 градусов.
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Большинство регионов Украины будут страдать от грозы. По данным синоптиков, без осадков будет только на севере и востоке.
В Киеве в течение дня также будет царить солнечная погода. Там прогнозируют до + 32 градусов.
Что говорит синоптикиня Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что тепло с Запада уже пришло в Украину. Именно поэтому в течение недели жители страны наконец смогут насладиться действительно летней погодой.
Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29...+33 градуса. Немного свежее будет воздух над южной частью Украины +23...+29 градусов,
– подчеркнула Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 22 июня
Ужгород – +30...+32
Львов – + 29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +30...+32
Черновцы – + 28...+30
Хмельницкий – + 29...+31
Луцк – +30...+32
Ровно – + 30...+32
Житомир – + 31...+33
Винница – + 29...+31
Одесса – + 24...+26
Николаев – + 27...+29
Херсон – + 28...+30
Симферополь – + 27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – + 29...+31
Чернигов – + 31...+33
Сумы – + 30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – + 30...+32
Запорожье – + 29...+31
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 34...+36
Харьков – + 32...+34
Киев – + 30...+32