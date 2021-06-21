Найпрохолодніше буде на Півдні. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів. Найтепліше – на Луганщині. Там синоптики обіцяють до +36 градусів.
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Більшість регіонів України потерпатимуть від грози. За даними синоптиків, без опадів буде лише на Півночі та Сході.
У Києві упродовж дня також пануватиме сонячна погода. Там прогнозують до + 32 градусів.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що тепло з Заходу вже завітало в Україну. Саме тому упродовж тижня жителі країни нарешті зможуть насолодитися справді літньою погодою.
Вже завтра у більшості областей очікується впродовж дня +29+33 градуси. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів,
– наголосила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 22 червня
Ужгород – +30...+32
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +31...+33
Вінниця – +29...+31
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +31...+33
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +34...+36
Харків – +32...+34
Київ – +30...+32