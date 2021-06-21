Найпрохолодніше буде на Півдні. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів. Найтепліше – на Луганщині. Там синоптики обіцяють до +36 градусів.

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Більшість регіонів України потерпатимуть від грози. За даними синоптиків, без опадів буде лише на Півночі та Сході.

У Києві упродовж дня також пануватиме сонячна погода. Там прогнозують до + 32 градусів.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що тепло з Заходу вже завітало в Україну. Саме тому упродовж тижня жителі країни нарешті зможуть насолодитися справді літньою погодою.

Вже завтра у більшості областей очікується впродовж дня +29+33 градуси. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів,

– наголосила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 22 червня

Ужгород – +30...+32

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +31...+33

Вінниця – +29...+31

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +31...+33

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +34...+36

Харків – +32...+34

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 22 червня / Укргідрометцентр