На этой неделе выходные будут теплее, чем предыдущие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украине снова будут дожди и мокрый снег

Какой будет погода 22 марта

22 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Ни в одной области не ожидаются осадки, а солнце будет часто выглядывать из-за облаков. Эта суббота может стать хорошим днем для прогулок.

По данным синоптиков, на территории Украины 22 марта ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет достигать от +3 до -2 градусов, а днем ожидается 11 – 16 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 2 – 7 градусов мороза, а днем – 7 – 12 градусов тепла.

До 24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 (оранжевый) уровень.

Температура в областных центрах

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +14 ...+16;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +12...+14.


Прогноз погоды на 22 марта / Карта Укргидрометцентра

Напомним, Укргидрометцентр опроверг новость о надвигании на Украину "грязного облака", которая недавно распространялась в сети.