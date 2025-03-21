Цього тижня вихідні будуть теплішими, ніж попередні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 22 березня

22 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. У жодній області не очікуються опади, а сонце буде часто визирати з-за хмар. Ця субота може стати гарним днем для прогулянок.

За даними синоптиків, на території України 22 березня вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі сягатиме від +3 до -2 градусів, а вдень очікується 11 – 16 градусів тепла. У Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів морозу, а вдень – 7 – 12 градусів тепла.

До 24 березня на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 (помаранчевий) рiвень.

Температура в обласних центрах

Київ +13…+15;

Ужгород +13…+15;

Львів +14…+16;

Івано-Франківськ +14…+16;

Тернопіль +13…+15;

Чернівці +14…+16;

Хмельницький +14…+16;

Луцьк +13…+15;

Рівне +13…+15;

Житомир +13…+15;

Вінниця +14 …+16;

Одеса +12…+14;

Миколаїв +13…+15;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +10…+12;

Кропивницький +14…+16;

Черкаси +13…+15;

Чернігів +13…+15;

Суми +13…+15;

Полтава +12…+14;

Дніпро +12…+14;

Запоріжжя +12…+14;

Донецьк +11…+13;

Луганськ +11…+13;

Харків +12…+14.



Прогноз погоди на 22 березня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Укргідрометцентр спростував новину про насування на Україну "брудної хмари", яка нещодавно поширювалася в мережі.