В некоторых регионах температура ночью опустится даже до 6 градусов мороза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 22 ноября

Облачно. Ночью в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер в основном будет двигаться в южном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, ночью на востоке и западе, и днем по Украине синоптики обещают порывы, которые будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В то же время на остальной территории ночью обещают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла, на юге страны будет 8-13 градусов тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, метель.

Там температура ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем ожидают от 0 до градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1..+3;

Ужгород +1..+3;

Львов -1..+1;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир +1...+3;

Винница +3...+5;

Одесса +11...+13;

Николаев +10...+12;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +3...+5;

Чернигов 0...+2;

Сумы +2...+4;

Полтава +4...+6;

Днепр +5...+7;

Запорожье +8...+10;

Донецк +4...+6;

Луганск +3...+5;

Харьков +4...+6.



Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра