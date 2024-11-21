В некоторых регионах температура ночью опустится даже до 6 градусов мороза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 22 ноября

Облачно. Ночью в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер в основном будет двигаться в южном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, ночью на востоке и западе, и днем по Украине синоптики обещают порывы, которые будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В то же время на остальной территории ночью обещают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла, на юге страны будет 8-13 градусов тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, метель.

Там температура ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем ожидают от 0 до градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +1..+3;
  • Ужгород +1..+3;
  • Львов -1..+1;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница +3...+5;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +3...+5;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава +4...+6;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +4...+6;
  • Луганск +3...+5;
  • Харьков +4...+6.


Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра