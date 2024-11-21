У деяких регіонах температура вночі опуститься навіть до 6 градусів морозу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Справжня зимова казка: у Києві випав перший сніг

Прогноз погоди на 22 листопада

Хмарно. Вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер здебільшого рухатиметься у південному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вночі на сході та заході, і вдень по Україні синоптики обіцяють пориви, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Водночас на решті території вночі обіцяють від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 до 7 градусів тепла, на півдні країни буде 8-13 градусів тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина.

Там температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень очікують від 0 до градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +1..+3;
  • Ужгород +1..+3;
  • Львів -1..+1;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці +2...+4;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк -1..+1;
  • Рівне -1..+1;
  • Житомир +1..+3;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +3...+5;
  • Чернігів 0...+2;
  • Суми +2...+4;
  • Полтава +4...+6;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +8...+10;
  • Донецьк +4...+6;
  • Луганськ +3...+5;
  • Харків +4...+6.


Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру