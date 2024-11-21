У деяких регіонах температура вночі опуститься навіть до 6 градусів морозу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 22 листопада
Хмарно. Вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Вітер здебільшого рухатиметься у південному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вночі на сході та заході, і вдень по Україні синоптики обіцяють пориви, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.
Водночас на решті території вночі обіцяють від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 до 7 градусів тепла, на півдні країни буде 8-13 градусів тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина.
Там температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень очікують від 0 до градусів морозу.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1..+3;
- Ужгород +1..+3;
- Львів -1..+1;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк -1..+1;
- Рівне -1..+1;
- Житомир +1..+3;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +3...+5;
- Чернігів 0...+2;
- Суми +2...+4;
- Полтава +4...+6;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +4...+6;
- Луганськ +3...+5;
- Харків +4...+6.
Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру