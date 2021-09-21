Почти всю Украину накроют дожди, в Карпатах – мокрый снег: прогноз погоды на 22 сентября

Погода в Украине в среду, 22 сентября, будет по-настоящему осенней. В большинстве регионов дождливо, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Температура будет колебаться в пределах +7...+14 градусов. Теплее всего уже традиционно будет на Юге, а также на Востоке.

Обратите внимание Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре, – метеорологи​

Похолодание будет наблюдаться в большинстве областей Запада и Севера. Холоднее всего будет на Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине. Погода будет облачной и с дождями.

Зато в южных регионах – без осадков. Температура воздуха там будет держаться на уровне +12...+14 градусов. Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду. Похожая ситуация будет наблюдаться и на Востоке, однако там будет дождливо. А в Харьковской области температура упадет до + 11.

В среду, 22 сентября, в Киеве будет облачная погода. Во вторник синоптики прогнозируют в столице небольшой дождь, днем столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко обратила внимание на то, что 22 сентября в Украину придет астрономическая осень. Температура будет соответствовать этому времени года. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. При прояснениях даже возможны заморозки на почве – кроме Юга, Востока и Закарпатья. Однако, если будет плотная облачность, такая вероятность существенно уменьшается.

В Карпатах уже было ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег,

– предупредила Диденко.

По ее словам, умеренные дожди накроют весь западный регион, в других областях также будет повышена влажность воздуха. Это вызовет небольшой периодический дождь или туманы.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – + 9...+11

Черновцы – + 9...+11

Хмельницкий – + 9...+11

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – + 8...+10

Одесса – + 12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 7...+9

Сумы – + 8...+10

Полтава – + 9...+11

Днепр – + 10...+12

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 12...+14

Луганск – + 12...+14

Харьков – + 11...+13

Киев – + 7...+9



Погода в городах Украины 22 сентября / Карта Укргидрометцентра

Полное сообщение синоптика Натальи Диденко в фейсбуке:

Завтра приходит к нам астрономическая осень. 22 сентября – день осеннего равноденствия. Окончательно понятно, что лето уехало далеко на юг. Завтрашняя синоптическая ситуация изо всех сил будет стараться это показать, потому что даже в дневные часы ожидаются скромные низенькие + 6...+12 градусов, лишь на Юге, Донетчине и Луганщине чуть выше +10...+14 градусов. Ночью еще холоднее, +1...+6 градусов. При прояснениях возможны заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатья). Но при прояснениях. Если плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается.

В Карпатах уже было ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег! В среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом). На остальной территории Украины также будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, или туманы. В Киеве 22 сентября будет снова пасмурно, сыро, небольшой дождь. Холодная погода продлится, днем +7...+9 градусов. Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующая неделя еще порадует и солнышком, и высокими градусами.