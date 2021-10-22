В Украине – тепло до +21 и дожди: прогноз погоды на 23 октября

Погода в Украине в субботу, 23 октября, будет теплой и солнечной. В то же время синоптики кое-где прогнозируют небольшие осадки.

Поэтому сообщается, что в восточных и южных регионах стоит ожидать небольших дождей. Однако именно там выше всего поднимется температура – до + 21 градуса.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +10...+14 градусов. На Востоке наоборот – осадки, в то же время будет теплее – +14...+17 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит + 12 ... +14 градусов. На Юге будут падать дожди – там следует ожидать наибольшего тепла – +15...+ 21 градус.

В Киеве в субботу, 23 октября, предусматривают солнечную погоду и до +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 23 октября

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – + 12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – + 17...+19

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – + 14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – + 15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – + 12...+14



Погода в Украине 23 октября / данные Укргидрометцентра