В Украине – тепло до +21 и дожди: прогноз погоды на 23 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 23 октября, будет теплой и солнечной. В то же время синоптики кое-где прогнозируют небольшие осадки.
Поэтому сообщается, что в восточных и южных регионах стоит ожидать небольших дождей. Однако именно там выше всего поднимется температура – до + 21 градуса.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +10...+14 градусов. На Востоке наоборот – осадки, в то же время будет теплее – +14...+17 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит + 12 ... +14 градусов. На Юге будут падать дожди – там следует ожидать наибольшего тепла – +15...+ 21 градус.
В Киеве в субботу, 23 октября, предусматривают солнечную погоду и до +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 23 октября
Ужгород – +12...+14
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – + 12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – + 17...+19
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – + 12...+14
Чернигов – + 12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – + 14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – + 15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – + 12...+14