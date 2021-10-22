Відтак повідомляється, що у східних і південних регіонах варто очікувати невеликих дощів. Однак саме там найвище підніметься температура – до +21 градуса.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +10...+14 градусів. На Сході навпаки – опади, водночас буде тепліше – +14...+17 градусів.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +12…+14 градусів. На Півдні падатимуть дощі – там слід очікувати найбільшого тепла – +15...+21 градус.

У Києві в суботу, 23 жовтня, передбачають сонячну погоду та до +12…+14 градусів.

Погода у містах України 23 жовтня

Ужгород – +12...+14

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15

Київ – +12...+14



Погода в Україні 23 жовтня / Дані Укргідрометцентру