Відтак повідомляється, що у східних і південних регіонах варто очікувати невеликих дощів. Однак саме там найвище підніметься температура – до +21 градуса.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +10...+14 градусів. На Сході навпаки – опади, водночас буде тепліше – +14...+17 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +12…+14 градусів. На Півдні падатимуть дощі – там слід очікувати найбільшого тепла – +15...+21 градус.
У Києві в суботу, 23 жовтня, передбачають сонячну погоду та до +12…+14 градусів.
Погода у містах України 23 жовтня
Ужгород – +12...+14
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +10...+12
Вінниця – +12...+14
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +14...+16
Харків – +13...+15
Київ – +12...+14