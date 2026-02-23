Мокрый снег, дождь и до +8 тепла: погода на 24 февраля
Во вторник, 23 февраля, в Украине будет царить серая и мокрая погода. Также прогнозируют плюсовую температуру днем.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
Смотрите также Какой будет погода в конце февраля и что ждать в начале марта
Какой будет погода 24 февраля?
Небо 24 февраля будет облачным.
Будет идти умеренный мокрый снег и дождь. В северных, ночью и в восточных областях осадки будут небольшие.
А в в Карпатах и на северо-востоке страны местами прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.
На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет гололедица.
Ветер в этот день прогнозируют западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночная и дневная температура будет колебаться от -2 до +3.
А вот на востоке страны ночью будет 0 – -5, а днем на Закарпатье и в южной части температура прогреется до +3 – +8.
Погода в областных центрах
- Киев +1...+3
- Ужгород +5...+7
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +2...+4
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк +2...+4
- Ровно 0...+2
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +5...+7
- Николаев +5...+7
- Херсон +5...+7
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы -1...+1
- Полтава -1...+1
- Днепр 0...+2
- Запорожье +3....+5
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Укргидрометцентр
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Погода в Украине: последние новости
В течение 23 – 26 февраля погода на территории всей Украины будет неустойчивой. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а также туман и гололед.
Ожидается, что в некоторых регионах Украины начнется метеорологическая весна с температурными колебаниями.