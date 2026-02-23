Укр Рус
Мокрый снег, дождь и до +8 тепла: погода на 24 февраля
23 февраля, 16:36
2

Мокрый снег, дождь и до +8 тепла: погода на 24 февраля

София Рожик

Во вторник, 23 февраля, в Украине будет царить серая и мокрая погода. Также прогнозируют плюсовую температуру днем.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 февраля?

Небо 24 февраля будет облачным.

Будет идти умеренный мокрый снег и дождь. В северных, ночью и в восточных областях осадки будут небольшие.

А в в Карпатах и на северо-востоке страны местами прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная и дневная температура будет колебаться от -2 до +3.

А вот на востоке страны ночью будет 0 – -5, а днем на Закарпатье и в южной части температура прогреется до +3 – +8.

Погода в областных центрах

  • Киев +1...+3
  • Ужгород +5...+7
  • Львов +2...+4
  • Ивано-Франковск +2...+4
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий 0...+2
  • Луцк +2...+4
  • Ровно 0...+2
  • Житомир 0...+2
  • Винница 0...+2
  • Одесса +5...+7
  • Николаев +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -1...+1

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Укргидрометцентр

