Прогноз погоды на 24 июня: жара будет держаться, однако надвинутся грозы

Погода в Украине в четверг, 23 июня, будет не менее жаркой, чем днями ранее. Столбики термометров будут достигать + 35 градусов. Правда, некоторые регионы, кроме дождей, накроют грозы.

Почти во всех областях температура воздуха будет держаться на уровне более +30 градусов. Несколько прохладнее будет лишь на юге.

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Что прогнозируют синоптики

В Одесской, Херсонской и в оккупированном Крыму температура воздуха чуть не дотянет до +30. Там обещают +26...+30. Зато на остальной территории Украины и дальше будет держаться аномальная жара.

К слову, особенно положительно жара влияет на воду в морях и реках. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что температура воды в Черном, Азовском морях и Днепре прогрелась до 20 – 25 градусов.

В такую жару сначала нырнем в наши моря и реки, а потом уже посмотрим, что там завтра,

– заметила Диденко.

Ожидаются грозы

Несмотря на жару, в некоторых регионах могут быть дожди с грозами. К примеру, это касается Запада и Юга. В западных областях сухую погоду прогнозируют только на Закарпатье, а на Буковине могут быть осадки, но без грозы.

Какую погоду обещают в Киеве

В Киеве в четверг ожидают + 32...+34 градуса. В столице будет сухо и солнечно. Однако, по словам Диденко, вечером может немного нахмуриться.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 июня

Ужгород – + 33...+35

Львов – + 31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – +32...+34

Черновцы – + 31...+33

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +32...+34

Ровно – + 32...+34

Житомир – + 33...+35

Винница – + 32...+34

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 30...+32

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 31...+33

Чернигов – + 33...+35

Сумы – + 32...+34

Полтава – + 32...+34

Днепр – + 31...+33

Запорожье – + 31...+33

Донецк – + 31...+33

Луганск – + 33...+35

Харьков – + 33...+35

Киев – + 32...+34



Погода в Украине 24 июня / Карта Укргидрометцентра