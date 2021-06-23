Прогноз погоды на 24 июня: жара будет держаться, однако надвинутся грозы

Погода в Украине в четверг, 23 июня, будет не менее жаркой, чем днями ранее. Столбики термометров будут достигать + 35 градусов. Правда, некоторые регионы, кроме дождей, накроют грозы.
Почти во всех областях температура воздуха будет держаться на уровне более +30 градусов. Несколько прохладнее будет лишь на юге.
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Что прогнозируют синоптики
В Одесской, Херсонской и в оккупированном Крыму температура воздуха чуть не дотянет до +30. Там обещают +26...+30. Зато на остальной территории Украины и дальше будет держаться аномальная жара.
К слову, особенно положительно жара влияет на воду в морях и реках. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что температура воды в Черном, Азовском морях и Днепре прогрелась до 20 – 25 градусов.
В такую жару сначала нырнем в наши моря и реки, а потом уже посмотрим, что там завтра,
– заметила Диденко.
Ожидаются грозы
Несмотря на жару, в некоторых регионах могут быть дожди с грозами. К примеру, это касается Запада и Юга. В западных областях сухую погоду прогнозируют только на Закарпатье, а на Буковине могут быть осадки, но без грозы.
Какую погоду обещают в Киеве
В Киеве в четверг ожидают + 32...+34 градуса. В столице будет сухо и солнечно. Однако, по словам Диденко, вечером может немного нахмуриться.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 июня
Ужгород – + 33...+35
Львов – + 31...+33
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – +32...+34
Черновцы – + 31...+33
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +32...+34
Ровно – + 32...+34
Житомир – + 33...+35
Винница – + 32...+34
Одесса – + 28...+30
Николаев – + 30...+32
Херсон – + 29...+31
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – + 31...+33
Чернигов – + 33...+35
Сумы – + 32...+34
Полтава – + 32...+34
Днепр – + 31...+33
Запорожье – + 31...+33
Донецк – + 31...+33
Луганск – + 33...+35
Харьков – + 33...+35
Киев – + 32...+34
Погода в Украине 24 июня / Карта Укргидрометцентра