Майже у всіх областях температура повітря триматиметься на рівні понад +30 градусів. Дещо прохолодніше буде лише на Півдні.

До речі Потужний буревій пройшов Польщею: дахи зірвало, а вулиці затопило

Що прогнозують синоптики

На Одещині, Херсонщині та в окупованому Криму температура повітря трохи не дотягуватиме до +30. Там обіцяють +26...+30. Натомість на решті території України й далі триматиметься аномальна спека.

До слова, особливо позитивно спека впливає на воду у морях та річках. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що температура води у Чорному, Азовському морях та Дніпрі прогрілася до 20 – 25 градусів.

У таку спеку спочатку пірнемо у наші моря та річки, а потім вже подивимося, що там завтра,

– зауважила Діденко.

Сунуть грози

Попри спеку, у деяких регіонах можуть бути дощі з грозами. До прикладу, це стосується Заходу та Півдня. У західних областях суху погоду прогнозують лише на Закарпатті, а на Буковині можуть бути опади, але без грози.

Яку погоду обіцяють у Києві

У Києві в четвер очікують +32...+34 градуси. У столиці буде сухо та сонячно. Однак, за словами Діденко, ввечері може трішки захмаритись.

Прогноз погоди у містах України на середу, 23 червня

Ужгород – +33...+35

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +32...+34

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +32...+34

Рівне – +32...+34

Житомир – +33...+35

Вінниця – +32...+34

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +33...+35

Суми – +32...+34

Полтава – +32...+34

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +32...+34



Погода в Україні 24 червня / Карта Укргідрометцентру