Майже у всіх областях температура повітря триматиметься на рівні понад +30 градусів. Дещо прохолодніше буде лише на Півдні.
До речі Потужний буревій пройшов Польщею: дахи зірвало, а вулиці затопило
Що прогнозують синоптики
На Одещині, Херсонщині та в окупованому Криму температура повітря трохи не дотягуватиме до +30. Там обіцяють +26...+30. Натомість на решті території України й далі триматиметься аномальна спека.
До слова, особливо позитивно спека впливає на воду у морях та річках. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що температура води у Чорному, Азовському морях та Дніпрі прогрілася до 20 – 25 градусів.
У таку спеку спочатку пірнемо у наші моря та річки, а потім вже подивимося, що там завтра,
– зауважила Діденко.
Сунуть грози
Попри спеку, у деяких регіонах можуть бути дощі з грозами. До прикладу, це стосується Заходу та Півдня. У західних областях суху погоду прогнозують лише на Закарпатті, а на Буковині можуть бути опади, але без грози.
Яку погоду обіцяють у Києві
У Києві в четвер очікують +32...+34 градуси. У столиці буде сухо та сонячно. Однак, за словами Діденко, ввечері може трішки захмаритись.
Прогноз погоди у містах України на середу, 23 червня
Ужгород – +33...+35
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +32...+34
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +32...+34
Рівне – +32...+34
Житомир – +33...+35
Вінниця – +32...+34
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +33...+35
Суми – +32...+34
Полтава – +32...+34
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +32...+34
Погода в Україні 24 червня / Карта Укргідрометцентру