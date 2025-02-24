Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами возможна гололедица.

По прогнозу, ветер будет переменных направлений, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В западных, юго-западных областях и Крыму ночью столбики термометров опустятся до -3...8 градусов, значительно холоднее будет на северо-востоке страны – там ожидают до -16. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +2 до 7 градусов. Прохладнее температура будет на Левобережье, где даже днем будет сохраняться -2...7 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +5...+7;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +5...+7;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница +3....+5;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +2...+4;
  • Херсон +1...+3;
  • Симферополь +2...+4;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы -+1...+3;
  • Чернигов -3...-1;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр -4...-2;
  • Запорожье -4...-2;
  • Донецк -8...-6;
  • Луганск -8...-6;
  • Харьков -5...-3.

Погода на 25 февраля / Карта Укргидрометцентра