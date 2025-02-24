Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікується, лише у східних областях можливий невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди можлива ожеледиця.

За прогнозом, вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

У західних, південно-західних областях та Криму вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...8 градусів, значно холодніше буде на північному сході країни – там очікують до -16. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +2 до 7 градусів. Прохолодніша температура буде на Лівобережжі, де навіть вдень зберігатиметься -2...7 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +5...+7;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +2...+4;
  • Херсон +1...+3;
  • Сімферополь +2...+4;
  • Кропивницький 0...+2;
  • Черкаси -+1...+3;
  • Чернігів -3...-1;
  • Суми -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Дніпро -4...-2;
  • Запоріжжя -4...-2;
  • Донецьк -8...-6;
  • Луганськ -8...-6;
  • Харків -5...-3.

Погода на 25 лютого / Карта Укргідрометцентру