Только мокрый снег, только в одном регионе Украины: прогноз погоды на 25 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 25 ноября, будет умеренной на всей территории. Днем столбики термометров будут выше нуля, поэтому снега не стоит ожидать – разве что мокрого, и только в одном регионе.
Собственно мокрый снег будет падать в западных областях. Как отмечают синоптики, в основном будет облачно с прояснениями.
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Прогноз по регионам
Теплее всего будет на Юге Украины. Температура кое-где будет колебаться около 10 градусов по Цельсию. В Укргидрометцентре констатируют, что в соответствующих областях будут сильные дожди.
Похожей будет погодная ситуация на Востоке, однако температура в несколько раз будет холоднее, а осадки менее интенсивны. Синоптики отмечают, что дождь будет умеренным.
На Западе украинцам следует надеяться на небольшой мокрый снег. Отметки термометров в соответствующих регионах ниже нуля опустятся только ночью. Хотя, конечно, горные вершины Карпат будут покрыты настоящим снегом.
В то же время плюсовая температура без снега и других осадков будет на Севере и в Центре нашего государства. Однако на тепло надеяться не стоит – легкую куртку лучше не одевать.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду, в южной части местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.
– пишут метеорологи.
Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем в центральных и восточных областях от 1 до 6 градусов тепла. А в южной части – ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем – от 4 до 9 градусов. В Крыму будет до 13 градусов Цельсия.В Киеве и области будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер ожидается юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
Температура по городам
- Киев 0...+2
- Ужгород +2...+4
- Львов +1..+3
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +1...+3
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк 0...+2
- Ровно 0...+2
- Житомир -1...+1
- Винница +2...+4
- Одесса +6...+8
- Николаев +5...+7
- Херсон +6...+8
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +1...+3
- Сумы +1...+3
- Полтава +2...+4
- Днепр +3...+5
- Запорожье +5...+7
- Донецк +2…+4
- Луганск +1...+3
- Харьков +1...+3
Какая будет температура по Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра