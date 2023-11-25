Только мокрый снег, только в одном регионе Украины: прогноз погоды на 25 ноября

25 ноября 2023, 09:15
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 25 ноября, будет умеренной на всей территории. Днем столбики термометров будут выше нуля, поэтому снега не стоит ожидать – разве что мокрого, и только в одном регионе.

Собственно мокрый снег будет падать в западных областях. Как отмечают синоптики, в основном будет облачно с прояснениями.

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Прогноз по регионам

Теплее всего будет на Юге Украины. Температура кое-где будет колебаться около 10 градусов по Цельсию. В Укргидрометцентре констатируют, что в соответствующих областях будут сильные дожди.

Похожей будет погодная ситуация на Востоке, однако температура в несколько раз будет холоднее, а осадки менее интенсивны. Синоптики отмечают, что дождь будет умеренным.

На Западе украинцам следует надеяться на небольшой мокрый снег. Отметки термометров в соответствующих регионах ниже нуля опустятся только ночью. Хотя, конечно, горные вершины Карпат будут покрыты настоящим снегом.

В то же время плюсовая температура без снега и других осадков будет на Севере и в Центре нашего государства. Однако на тепло надеяться не стоит – легкую куртку лучше не одевать.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду, в южной части местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.
– пишут метеорологи.

Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем в центральных и восточных областях от 1 до 6 градусов тепла. А в южной части – ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем – от 4 до 9 градусов. В Крыму будет до 13 градусов Цельсия.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер ожидается юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по городам

  • Киев 0...+2
  • Ужгород +2...+4
  • Львов +1..+3
  • Ивано-Франковск +2...+4
  • Тернополь +1...+3
  • Черновцы +1...+3
  • Хмельницкий +2...+4
  • Луцк 0...+2
  • Ровно 0...+2
  • Житомир -1...+1
  • Винница +2...+4
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +5...+7
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +3...+5
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +1...+3
  • Сумы +1...+3
  • Полтава +2...+4
  • Днепр +3...+5
  • Запорожье +5...+7
  • Донецк +2…+4
  • Луганск +1...+3
  • Харьков +1...+3


Какая будет температура по Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак