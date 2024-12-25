Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 26 декабря
По данным синоптиков, 26 декабря ночью на юге, днем на юго-востоке страны ожидают небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории – без существенных осадков.
В этот день на дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами прогнозируют туман.
Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, в южных областях местами порывы – 15 – 20 метров в секунду.
Температура по всей Украине будет колебаться от +2 до +3 градусов днем, с ночными минимумами от 0 до +5 градусов в западных и северных областях. В Крыму дневная температура будет немного выше – от +1 до +6 градусов.
В Киевской области температура ночью опустится до 0 – -5 градусов, днем – от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью ожидается от -1 до -3 градусов, днем – около 0 градусов.
Какая будет температура днем по украинским городам
- Киев -1...+1,
- Ужгород 0...+2,
- Львов -1...+1,
- Ивано-Франковск 0...-2,
- Тернополь -1...+1,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий 0...-2,
- Луцк 0...+2,
- Ровно -1...+1,
- Житомир -1...+1,
- Винница -1...+1,
- Одесса +1...+3,
- Николаев +1...+3,
- Херсон +1...+3,
- Симферополь +3...+5,
- Кропивницкий +1...+3,
- Черкассы 0...+2,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы -1...+1,
- Полтава 0...+2,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк +1...+3,
- Луганск +1...+3,
- Харьков 0...+2.
Погода 26 декабря / Карта Укргидрометцентра