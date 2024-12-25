Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Аномальне тепло чи сильний холод: якою буде погода на Новий рік в Україні
Якою буде погода 26 грудня
За даними синоптиків, 26 грудня вночі на півдні, вдень на південному сході країни очікують невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів.
Цього дня на дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями прогнозують туман.
Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, у південних областях місцями пориви – 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по всій Україні коливатиметься від +2 до +3 градусів вдень, з нічними мінімумами від 0 до +5 градусів в західних та північних областях. У Криму денна температура буде трохи вищою – від +1 до +6 градусів.
У Київській області температура вночі опуститься до 0 – -5 градусів, вдень – від -2 до +3 градусів. У Києві вночі очікується від -1 до -3 градусів, вдень – близько 0 градусів.
Яка буде температура вдень по українських містах
- Київ -1...+1,
- Ужгород 0...+2,
- Львів -1...+1,
- Івано-Франківськ 0...-2,
- Тернопіль -1...+1,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький 0...-2,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне -1...+1,
- Житомир -1...+1,
- Вінниця -1...+1,
- Одеса +1...+3,
- Миколаїв +1...+3,
- Херсон +1...+3,
- Сімферополь +3...+5,
- Кропивницький +1…+3,
- Черкаси 0…+2,
- Чернігів -1...+1,
- Суми -1...+1,
- Полтава 0…+2,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ +1...+3,
- Харків 0…+2.
Погода 26 грудня / Карта Укргідрометцентру