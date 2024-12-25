Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Аномальне тепло чи сильний холод: якою буде погода на Новий рік в Україні

Якою буде погода 26 грудня

За даними синоптиків, 26 грудня вночі на півдні, вдень на південному сході країни очікують невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів.

Цього дня на дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, у південних областях місцями пориви – 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по всій Україні коливатиметься від +2 до +3 градусів вдень, з нічними мінімумами від 0 до +5 градусів в західних та північних областях. У Криму денна температура буде трохи вищою – від +1 до +6 градусів.

У Київській області температура вночі опуститься до 0 – -5 градусів, вдень – від -2 до +3 градусів. У Києві вночі очікується від -1 до -3 градусів, вдень – близько 0 градусів.

Яка буде температура вдень по українських містах

  • Київ -1...+1,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львів -1...+1,
  • Івано-Франківськ 0...-2,
  • Тернопіль -1...+1,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький 0...-2,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне -1...+1,
  • Житомир -1...+1,
  • Вінниця -1...+1,
  • Одеса +1...+3,
  • Миколаїв +1...+3,
  • Херсон +1...+3,
  • Сімферополь +3...+5,
  • Кропивницький +1…+3,
  • Черкаси 0…+2,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми -1...+1,
  • Полтава 0…+2,
  • Дніпро +1...+3,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків 0…+2.

Погода 26 грудня
Погода 26 грудня / Карта Укргідрометцентру