Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Аномальне тепло чи сильний холод: якою буде погода на Новий рік в Україні

Якою буде погода 26 грудня

За даними синоптиків, 26 грудня вночі на півдні, вдень на південному сході країни очікують невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів.

Цього дня на дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, у південних областях місцями пориви – 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по всій Україні коливатиметься від +2 до +3 градусів вдень, з нічними мінімумами від 0 до +5 градусів в західних та північних областях. У Криму денна температура буде трохи вищою – від +1 до +6 градусів.

У Київській області температура вночі опуститься до 0 – -5 градусів, вдень – від -2 до +3 градусів. У Києві вночі очікується від -1 до -3 градусів, вдень – близько 0 градусів.

Яка буде температура вдень по українських містах

Київ -1...+1,

Ужгород 0...+2,

Львів -1...+1,

Івано-Франківськ 0...-2,

Тернопіль -1...+1,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький 0...-2,

Луцьк 0...+2,

Рівне -1...+1,

Житомир -1...+1,

Вінниця -1...+1,

Одеса +1...+3,

Миколаїв +1...+3,

Херсон +1...+3,

Сімферополь +3...+5,

Кропивницький +1…+3,

Черкаси 0…+2,

Чернігів -1...+1,

Суми -1...+1,

Полтава 0…+2,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк +1...+3,

Луганськ +1...+3,

Харків 0…+2.



Погода 26 грудня / Карта Укргідрометцентру