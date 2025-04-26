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24 Канал Новости Украины Значительное похолодание днем и заморозки ночью: какая погода будет 27 апреля
26 апреля, 14:51
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Значительное похолодание днем и заморозки ночью: какая погода будет 27 апреля

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 27 апреля в Украине днем ожидается значительное похолодание со средней температурой 10 – 12 градусов.
  • Для всех областей, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской, областей осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 апреля, о жарких днях с температурой в плюс 25 можно забыть. По всей Украине днем будет наблюдаться значительное похолодание. А ночью ожидаются заморозки.

До конца апреля в Украине снова будет похолодание. Начнется оно уже на выходных, в частности в воскресенье 27 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в воскресенье

Средняя температура воздуха в Украине днем составит 10 – 12 градусов тепла. На Юге этот показатель будет немного выше – 13 – 15 градусов. На Севере и северо-востоке тем временем термометр будет показывать лишь 7 – 10 градусов тепла.

Ночью 27 апреля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки будут 0 – 5 градусов (I уровень опасности). В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0 – 3 градуса (II уровень опасности).

По всей стране будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Разве, что в Донецкой, Луганской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь.

К слову, 26 – 29 апреля в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, Крыма, Донетчины и Луганщины, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура в областных центрах

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +7...+10;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +8...+10.

Погода в Украине 26 апреля / Скриншот