Значительное похолодание днем и заморозки ночью: какая погода будет 27 апреля
- 27 апреля в Украине днем ожидается значительное похолодание со средней температурой 10 – 12 градусов.
- Для всех областей, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской, областей осадков не прогнозируют.
В воскресенье, 27 апреля, о жарких днях с температурой в плюс 25 можно забыть. По всей Украине днем будет наблюдаться значительное похолодание. А ночью ожидаются заморозки.
До конца апреля в Украине снова будет похолодание. Начнется оно уже на выходных, в частности в воскресенье 27 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет в воскресенье
Средняя температура воздуха в Украине днем составит 10 – 12 градусов тепла. На Юге этот показатель будет немного выше – 13 – 15 градусов. На Севере и северо-востоке тем временем термометр будет показывать лишь 7 – 10 градусов тепла.
Ночью 27 апреля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки будут 0 – 5 градусов (I уровень опасности). В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0 – 3 градуса (II уровень опасности).
По всей стране будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Разве, что в Донецкой, Луганской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь.
К слову, 26 – 29 апреля в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, Крыма, Донетчины и Луганщины, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая температура в областных центрах
- Киев +10...+12;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +7...+10;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +8...+10.
Погода в Украине 26 апреля / Скриншот