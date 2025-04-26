Значительное похолодание днем и заморозки ночью: какая погода будет 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, о жарких днях с температурой в плюс 25 можно забыть. По всей Украине днем будет наблюдаться значительное похолодание. А ночью ожидаются заморозки.

До конца апреля в Украине снова будет похолодание. Начнется оно уже на выходных, в частности в воскресенье 27 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в воскресенье

Средняя температура воздуха в Украине днем составит 10 – 12 градусов тепла. На Юге этот показатель будет немного выше – 13 – 15 градусов. На Севере и северо-востоке тем временем термометр будет показывать лишь 7 – 10 градусов тепла.

Ночью 27 апреля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки будут 0 – 5 градусов (I уровень опасности). В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0 – 3 градуса (II уровень опасности).

По всей стране будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Разве, что в Донецкой, Луганской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь.

К слову, 26 – 29 апреля в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, Крыма, Донетчины и Луганщины, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура в областных центрах

Киев +10...+12;

Ужгород +13...+15;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +7...+10;

Полтава +8...+10;

Днепр +10...+12;

Запорожье +12...+14;

Донецк +10...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +8...+10.

Погода в Украине 26 апреля / Скриншот